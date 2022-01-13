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央視挖立陶宛「黑歷史」：幫美國設黑獄　嚴刑逼供恐怖份子嫌疑犯

▲▼央視挖立陶宛幫美國設「黑獄」的黑歷史。（圖／翻攝自央視）

▲央視挖立陶宛幫美國設「黑獄」的黑歷史。（圖／翻攝自央視） 

記者林彥臣／綜合報導

立陶宛因為力挺台灣，正遭受中國政治與經濟上的全面打壓，中國官媒央視還特別挖出立陶宛的黑歷史，指控曾經幫美國中央情報局（CIA）設立一處黑獄，並且嚴刑逼供恐怖份子嫌疑犯，嚴重違反人權。

根據《央視》報導，立陶宛「國家財產銀行」計畫出售首都維爾紐斯郊區的一處2層樓建築，這處建築很可能就是CIA在立陶宛設立的黑獄所在地。

報導指出，2004年立陶宛加入北約時，CIA購得這塊土地，並在這塊土地上建設了一所馬術學校，但實際上內建了一處混凝土結構的黑獄，內部的電壓是美國的110伏特，與立陶宛的220伏特不同。

面對媒體爆料，立陶宛方面一直否認黑獄的存在，但許多鄰居察覺了這處建築有些不尋常之處。有鄰居說，不知道為什麼，總是有許多美國人出現在這裡，還有很多車在深夜裡進出。

▲▼央視挖立陶宛幫美國設「黑獄」的黑歷史。（圖／翻攝自央視）

▲美國參議院稱的「紫色關押點」被認為就是指立陶宛馬術學校的黑獄。（圖／翻攝自央視）

前維爾紐斯市長表示，當時經常有CIA的飛機降落在維爾紐斯，「我們根本不用討論監獄是否存在，它就在那裡，問題是有多少人被關在那裡，而且他們很有可能遭到虐待」。

《今日俄羅斯》記者也爆料，這裡外觀看起來像休閒中心，但內部有特別設施，這些設施需要專業知識才能建造，裡面很有可能關押過人，包括在裡面使用CIA臭名昭彰的虐囚手段。

立陶宛議會曾在2009年~2010年展開調查，並且承認CIA改造馬術學校，但具體用途因為涉及機密，無法透露。2014年美國參議院情報委員會的報告，將美國眾多海外拘留點的其中一處稱為「紫色關押點」，被《路透社》等外媒認為就是這一處立陶宛馬術學校。

▲▼立陶宛向恐怖份子嫌疑犯阿布•祖貝達（Abu Zubaydah）支付10億歐元的賠償金。（圖／翻攝自央視）

▲立陶宛向恐怖份子嫌疑犯阿布•祖貝達（Abu Zubaydah）支付10萬歐元的賠償金。（圖／翻攝自央視）

2018年歐洲人權法院認定，立陶宛曾設有美國CIA黑獄，違反禁止酷刑、非法拘禁的歐洲人權公約，要求向恐怖份子嫌疑犯阿布•祖貝達（Abu Zubaydah），支付10萬歐元的賠償金，並且立陶宛政府已經支付了這筆賠償金。

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