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嗶卡直接領！「悠遊卡」也能寄杯超商咖啡了　美式、拿鐵75折先買

▲▼全家攜手悠遊卡推咖啡寄杯服務。（圖／業者提供）

▲悠遊卡也能咖啡寄杯了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

有夠方便，悠遊卡也能寄杯咖啡了！近日有超商攜手悠遊卡公司強勢推出獨家「悠遊卡寄杯」服務，只要到全門市靠卡就可以即買、即兌，並開放該張卡寄杯咖啡，同時還可以累積會員點數、APP查詢剩餘寄杯咖啡，即日起正式登場，至2月8日前使用悠遊卡寄杯還享有經典美式、拿鐵最低75折優惠。

▲▼全家攜手悠遊卡推咖啡寄杯服務。（圖／業者提供）

▲Let’s Café悠遊卡只送不賣。

「全家X悠遊卡」獨家聯手推出「悠遊卡寄杯」服務，即日起只要到全台全家門市櫃檯靠卡，就能購買寄杯、兌換取杯，還能累積會員點數，同步串接APP提供隨時查詢功能，尤其卡片遺失也能透過APP或FamiPort機台將寄杯咖啡移轉至新的悠遊卡帳戶，超級方便。

歡慶新功能上線，即日起至2月8日推出2大悠遊卡寄杯優惠，包括一次購買10杯以上中杯或大杯的經典美式、經典拿鐵（冷熱不限），享同品項2杯75折；單筆購買大杯經典美式或經典拿鐵20杯以上，再送限量Let’s Café悠遊卡1張，限量2萬張，送完為止。

▲▼7-11咖啡飲品。（圖／7-11提供）

▲7-11至1月16日前CITY全系列3杯打7折。

另，7-11近日則祭出首波新年活動「福虎生風經濟日」，即日起至1月16日前全門市有CITY全系列（包含精品咖啡、咖啡、現萃茶、珍珠飲品、不可思議咖啡）全品項任選可享「3杯7折」優惠，提醒線上寄杯服務限指定商品同品項，限3月31日前領完，並不享信用卡滿額立折優惠；門市加碼「全店指定商品」也可享2件7折、3件75折優惠，持8大信用卡買指定商品則更划算，結帳金額滿711元立折100元，買愈多省愈多，且隨取卡也能購買。

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