　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南將加開6場疫苗追加劑　可供14500人施打

▲台南市衛生局將於15日至23日加開6場疫苗追加劑場次，疫苗種類包括BNT、莫德納和高端共可供14500人施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市衛生局將於15日至23日加開6場疫苗追加劑場次，疫苗種類包括BNT、莫德納和高端共可供14500人施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南政市府13日舉行COVID-19一級指揮中心含產業紓困振興會議，防範Omicron來襲，衛生局將於15日至23日加開6場疫苗追加劑場次，疫苗種類包括BNT、莫德納和高端共可供14500人施打，籲請市民使用「台南COVID-19疫苗接種預約系統」網站預約。

另外，醫院探病雖維持現行規定，但「應避免不必要的探病」，以及因應Omicron高度傳染力，國中小停課標準有條件放寬，相關防疫作為滾動檢討，讓已200天+0的台南繼續當「防疫模範生」。

衛生局長許以霖報告防疫旅館、查核次數和防疫計程車等整備狀況，其中，防疫計程車因應春節方案從原有10車，調整為65車，而防疫旅館目前有58家共1483間房，入住率達96.4％。

在「增開追加劑」場次部分，衛生局將於15日起陸續在永康新總圖、永康奇美醫院和成大醫院、中山國中提供BNT和莫德納疫苗，19日在新營南瀛堂和23日在許石音樂館提供高端疫苗，衛生局呼籲民眾別恐慌，「過年前一定打得到！」

而北北基桃加嚴陪病和探病管制，台南市決議參照中央疫情指揮中心維持現行規定，並加強宣導「應避免不必要的探病」；另外，「醫院住院病人、陪（探）病者篩檢規定」、「住宿式長照機構訪客管理」都維持現行規定；至於強化高風險場所相關人員疫苗接種規範，即日起將加強宣導至31日，從2月1日起抽查，若發現從業人員未完整接種2劑疫苗，將輔導限期改善。

教育局亦於會中提案指出，Omicron具備高度傳染力，建議「當學生同住家人經衛生單位匡列為疑似個案時，需核予該生防疫假停課2日」，降低等候篩檢結果通知期間的可能傳染風險，且責成學校提供在家線上學習課程，供學生「停課不停學」，一級指揮中心通過此項提案。

除台南市防疫規定討論外，相關局處亦針對業管說明相關防疫整備，包括：交通局報告公共運輸、防疫計程車等防疫查核，以及觀旅局和文化局報告春節大型活動防疫措施，還有經發局市場處說明最新市場防疫人力配置等議題，宣示台南全面防疫不鬆懈。

►什麼！羽絨衣才499元

ET快訊
快訊／桃園最新停課消息曝！3國小停課14天　8校停課1天
快訊／新竹關西確診足跡處「10員工匡列」　9人PCR出爐
51歲蘇慧倫罕曬「無P素顏照」　萬名網友暴動
她腰暴痠　醫一照見「腎爛變成膿」傻了
獨／禾馨剖腹產「天價詐保單據曝光」　生雙胞胎爽住奢華房還賺1
快訊／遭控詐保「旗下5診所遭搜索」　禾馨發聲明回應！
北市染疫護理師頻搭「板南線」　雙北足跡一次看
雞排妹「全身鏤空」扮爆竹　網狂放大：辣爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南將加開6場疫苗追加劑　可供14500人施打

慰勞長榮大學周遭路燈巡檢人員　黃偉哲強調2022年底全市換為LED路燈

非法載運營建混合物自撞電桿露餡　麻警處理查獲惡行

金門馬拉松宣布延期　縣府將送跑友這一瓶

倩竹迎光、玻藝采風　竹市玻璃藝術家協會聯展登場

英特爾台灣分公司拜會竹市府　盼推動智慧交通合作交流

幫助學生探索職涯　屏縣第二座職探與體驗中心啟用

獨／高雄提升防疫！醫事人員跨院支援未打第3劑者　每月須PCR1次

全台唯一！　台南市連續6年榮獲水患自主防災績優縣市

騎到睡著...雲林翁連人帶車摔田裡　警即刻救援　

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

老公為妻自建機車模擬考場　陪伴練習搞笑轉播：壓線啦！

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

5分鐘記錄「流水便當」漂流記　剛煮好掉水溝？一路追到戲終

註銷車牌上路！狂飆給警察追　路口「華麗轉圈」警車卡住了

柯基餵食機前「搖屁等飼料」　小手狂按鈴點餐：我還要吃

台南將加開6場疫苗追加劑　可供14500人施打

慰勞長榮大學周遭路燈巡檢人員　黃偉哲強調2022年底全市換為LED路燈

非法載運營建混合物自撞電桿露餡　麻警處理查獲惡行

金門馬拉松宣布延期　縣府將送跑友這一瓶

倩竹迎光、玻藝采風　竹市玻璃藝術家協會聯展登場

英特爾台灣分公司拜會竹市府　盼推動智慧交通合作交流

幫助學生探索職涯　屏縣第二座職探與體驗中心啟用

獨／高雄提升防疫！醫事人員跨院支援未打第3劑者　每月須PCR1次

全台唯一！　台南市連續6年榮獲水患自主防災績優縣市

騎到睡著...雲林翁連人帶車摔田裡　警即刻救援　

一群人出遊「開5台車油錢怎分」？原PO提超公平做法　網曝一缺點

昔宣傳被問「愛老婆小孩？」　王力宏「第一反應」掀討論：笑了

快訊／桃園最新停課消息曝！3國小停課14天　8校停課1天

台灣將結束三十年低薪　謝金河：加薪將是今年主題

啟發宮崎駿、《進擊的巨人》！「最偉大裝飾藝術家」葛萊美歌手也學他

貿協攜手廠商聚焦元宇宙、 ESG、電動車　打造韌性供應鏈

新竹關西2果園列確診足跡「10員工匡列」　9人PCR出爐

立陶宛外長：北京破壞「國際貿易體系」　歐洲必須堅決對抗

吃冷飯助減肥！營養師揭「抗性澱粉6好處」：也可吃玉米、綠皮香蕉

金融業停辦尾牙、聚餐！　一銀提供桃園行員「有薪照顧假」

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

地方熱門新聞

蘇澳曳引車猛撞機車！移工夫妻1死1傷

台南3處新式科技執法設備上路

半百歲月都在桃園市議會服務　「梅花姐」退休了！

公道三5月啟用打通竹市外環　新竹人等了30年

桃園設置30處社區接種站

台南疫苗接種預約系統網頁版上線

獨／高雄醫事人員跨院支援「沒打第3劑」　每月得PCR1次

南科非你不可徵才活動

南投縣本周末於13鄉鎮市加開21處假日接種站

船體進水澎湖、台南海巡接力救援

翠峰至大禹嶺解除管制　武嶺至克難關須掛雪鏈

桃園人拒萊豬！　藍營議員舒翠玲說分明

先偷車牌再偷電纜 警循線逮竊嫌二人組

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

更多熱門

相關新聞

美CDC：目前無意更新口罩指導方針

美CDC：目前無意更新口罩指導方針

先前有消息指出，美國疾病管制與預防中心（CDC）考慮修改口罩指導方針，建議民眾佩戴保護力較高的N95口罩。不過，在Omicron病毒感染數激增的狀況下，CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，目前沒有打算改變口罩方針，「任何口罩都比沒有口罩好。」

分手不甘心！廚師追砍女友媽媽8刀奪命

分手不甘心！廚師追砍女友媽媽8刀奪命

護士收錢假打疫苗　全射進垃圾桶

護士收錢假打疫苗　全射進垃圾桶

本土累計61例「不恐慌嗎」　他揭台人心態

本土累計61例「不恐慌嗎」　他揭台人心態

台南市獲水患自主防災績優縣市

台南市獲水患自主防災績優縣市

關鍵字：

台南疫苗追加劑

讀者迴響

熱門新聞

王力宏監視器新視角曝光！　網瘋傳「氣球殺手」洗白

快訊／一夜再增9例本土　全是銀行員工！Ct值曝光

快訊／陳庭妮認愛胡宇威！

郭雪芙爆雷《華燈3》！26表情符號藏劇透

居服員戴口罩仍傳3行員　同業揭原因

快訊／桃園7學校緊急宣布停課　晚間新增9銀行員確診

升三級警戒後「1行業慘歪」　鄉民見證逆轉

9歲童遭同學撞倒腦死器捐救7人　父：她生前說原諒同學

台灣無法再次三級　台大仁醫點名這產業：會關一堆

陳庭妮首發聲！交往胡宇威8年「愛情中盡情任性」

王力宏「腳邊一大包」　網瘋猜是1夯品！

快訊／李靚蕾曝6證據開戰「王力宏買網軍」！

2女學生到米蘭跨年　被18男包夾當場脫褲性侵

機場入境約1成陽性　未來3天單日恐破上百例

By2反擊李靚蕾首露面！Yumi全程低頭「姊姊挽手力挺」

更多

最夯影音

更多
Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住
蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

老公為妻自建機車模擬考場　陪伴練習搞笑轉播：壓線啦！

老公為妻自建機車模擬考場　陪伴練習搞笑轉播：壓線啦！

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面