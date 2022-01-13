台南將加開6場疫苗追加劑　可供14500人施打

▲台南市衛生局將於15日至23日加開6場疫苗追加劑場次，疫苗種類包括BNT、莫德納和高端共可供14500人施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南政市府13日舉行COVID-19一級指揮中心含產業紓困振興會議，防範Omicron來襲，衛生局將於15日至23日加開6場疫苗追加劑場次，疫苗種類包括BNT、莫德納和高端共可供14500人施打，籲請市民使用「台南COVID-19疫苗接種預約系統」網站預約。

另外，醫院探病雖維持現行規定，但「應避免不必要的探病」，以及因應Omicron高度傳染力，國中小停課標準有條件放寬，相關防疫作為滾動檢討，讓已200天+0的台南繼續當「防疫模範生」。

衛生局長許以霖報告防疫旅館、查核次數和防疫計程車等整備狀況，其中，防疫計程車因應春節方案從原有10車，調整為65車，而防疫旅館目前有58家共1483間房，入住率達96.4％。

在「增開追加劑」場次部分，衛生局將於15日起陸續在永康新總圖、永康奇美醫院和成大醫院、中山國中提供BNT和莫德納疫苗，19日在新營南瀛堂和23日在許石音樂館提供高端疫苗，衛生局呼籲民眾別恐慌，「過年前一定打得到！」

而北北基桃加嚴陪病和探病管制，台南市決議參照中央疫情指揮中心維持現行規定，並加強宣導「應避免不必要的探病」；另外，「醫院住院病人、陪（探）病者篩檢規定」、「住宿式長照機構訪客管理」都維持現行規定；至於強化高風險場所相關人員疫苗接種規範，即日起將加強宣導至31日，從2月1日起抽查，若發現從業人員未完整接種2劑疫苗，將輔導限期改善。

教育局亦於會中提案指出，Omicron具備高度傳染力，建議「當學生同住家人經衛生單位匡列為疑似個案時，需核予該生防疫假停課2日」，降低等候篩檢結果通知期間的可能傳染風險，且責成學校提供在家線上學習課程，供學生「停課不停學」，一級指揮中心通過此項提案。

除台南市防疫規定討論外，相關局處亦針對業管說明相關防疫整備，包括：交通局報告公共運輸、防疫計程車等防疫查核，以及觀旅局和文化局報告春節大型活動防疫措施，還有經發局市場處說明最新市場防疫人力配置等議題，宣示台南全面防疫不鬆懈。