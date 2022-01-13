這款護士！他收錢假打疫苗　手一伸「全射進垃圾桶」畫面曝光

記者陳宛貞／綜合外電報導

Omicron病毒導致歐洲疫情回升，各國紛紛祭出疫苗護照、健康通行證，導致反疫苗者想方設法造假。義大利便有一名男護士被控為45人「假打疫苗」，乍看之下注射的動作與一般護士無異，實則將疫苗全噴進垃圾桶，為的就是收錢為不願接種的民眾製作假的疫苗護照。

Metro報導，義大利近來對未接種者祭出嚴格限制，僅持有疫苗接種證明或最近染疫康復者才能參加休閒活動及搭乘大眾運輸工具。東部沿海城市安科納（Ancona）警方卻發現，一名在大型接種站工作的護士假裝為民眾打疫苗，為他們偽造接種證明。

▲ 義大利一名護士把疫苗全射進垃圾桶。（圖／義大利國家警察）

影片中可見，這名護士手上拿著針筒靠近患者手臂，下秒卻突然伸長右手，靠近患者身後的小型垃圾桶，大拇指一推便將疫苗全射進垃圾桶裡，接著假裝將針頭刺進患者手臂，再為他貼上透氣膠帶，動作一氣呵成，十分熟練，患者的手臂看起來也像確實有打疫苗一樣。

警方深入調查發現，這名護士及4名同夥涉嫌向反疫苗者收費，假裝為他們打疫苗，為他們製作接種證明，5人皆已落網，被控受賄、偽造文書及挪用公款，且警方指控，假打疫苗的行為浪費基本公共資源。持有假接種證明的45人也正接受調查，被下令禁止離開安科納，必須每天到警局報到。

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