本土9天炸61例「不恐慌嗎」　他揭台人心態：很多店都關門

▲台灣新冠疫苗覆蓋率已來到71%。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（13）日本土增14人染疫，其中11人為聯邦銀行確診案，另2人則為染疫居服員乾妹家人，而截至本土9天已累計61例確診。對此，有鄉民拋問「會怕本土+14嗎？」文章引發討論，多數網友直言「無需恐慌」，但也有人認為不可鬆懈，「如果防疫人員也跟你這樣心態，那台灣現在就是破萬了...然後很多店都關門！」

一名網友在PTT以「認真問會怕本土+14嗎」為標題發文，他表示，自己完全不在意也不怕，畢竟拿出美國確診數據來看，「昨日確診+140萬，換算成台灣人口差不多一天+11萬，結果台灣才+14，這樣看起來美國應該世界末日了？」

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原PO也進一步說道，查看美國同學的動態，路上行人根本沒戴口罩，「大家還是開心過生活。」對此，原PO認為，去年5月狂炸百例確診的狀況，是因為當時時空背景台人沒疫苗可打，所以恐慌是正常的，「現在台灣已經70%都打了打滿兩劑了，結果大家更恐慌，那不代表疫苗根本打心酸？」

▲居服員足跡到聯邦銀行健行分行，釀14例確診個案。（圖／記者沈繼昌翻攝）



文章貼出後，一派網友直言不怕，「做好自己防疫措施，無需恐慌」、「台灣人心態沒調適好啊，政治凌駕一切」、「不會（恐慌），+100再來說」、「比較可怕的是境外塞爆資源」、「還要再看看，如果維持住的話就還好」。

另一派網友擔心回應，「你的不怕是因為建立在台灣上陣子持續+0的前提，你當然可以不怕，但如果防疫人員也跟你這樣心態，那台灣現在就是破萬了，台灣不用到破萬就會開始work from home了，然後很多店都關門，再想一下」、「台灣上次破百，死多少人，你怎知道病毒共存的時候會不會變異出死亡率更高的，傻傻的，病毒複製很容易出錯變異的，不然流感就不用每年打疫苗了」。

統計至1月12日，疾管署疫苗接種統計資料顯示，「COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第一劑80.48%、第二劑71.55%、基礎加強劑接種率0.19%、追加劑接種率3.46%。」

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

