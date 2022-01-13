砂石車奔馳「輪胎突脫落」下坡狂滾500m影片曝　衰男被撞成重傷

記者張寧倢／綜合外電報導

日本群馬縣12日一輛大卡車在行進間發生輪胎脫落意外，兩個左後輪就這樣順著傾斜的路面向前滾動，其中一個輪胎滾了大約500公尺，直接砸中了一名走在人行道上的45歲男性，導致他骨折重傷。

▲據悉，遭輪胎撞擊的男子是一名打工族，傷勢嚴重。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

根據日本NHK報導，群馬縣澀川市國道17號線12日下午發生交通事故，46歲女性受雇司機駕駛一輛10輪大卡車運送砂石，2個左後輪卻在行進間脫落，現場監視器畫面可見，2個輪胎隨著路面的降坡快速滾動，其中一個輪胎越過分隔島彈入了對向車道，但仍然繼續滾動，卡車則緊急向左停靠路邊。

據悉，其中一個輪胎滾動距離長達500公尺，隨後撞擊了一名走在人行道上的45歲男子，導致他肋骨骨折重傷。《朝日新聞》則表示，男子出現主動脈剝離、肝臟損傷等傷勢。澀川市警署透露，脫落的輪胎直徑大約105公分、寬約24公分，目前正在調查事故肇因。

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