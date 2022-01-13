Omicron狂燒！東京5度宣布緊急事態？　最新封城標準曝光

▲目前東京都的病床使用率已經來到13.7%。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本疫情急速升溫，各醫療機構的住院患者也在持續增加，為此，東京都政府決定，一旦病床使用率突破20%，將會向中央籲請發布蔓延防止重點措施，而一旦達到50%，將會籲請宣布進入緊急事態宣言。據悉，截至12日為止，東京都的病床使用率已經來到13.7%。

根據《日本放送協會》報導，東京都知事小池百合子表示，考慮到新變異株Omicron的傳染性，醫療資源可能因為病床使用率飆高等問題急速瀕臨崩潰。因此東京都政府也擬定最新標準，一旦都內醫療機構的病床使用率達到20%或是50%，將會分別向中央政府籲請宣布蔓延防止重點措施與緊急事態宣言。

▲▼東京疫情也在升溫，官方已訂出5度宣布緊急事態宣言的標準。（圖／達志影像／美聯社、路透）



根據東京都的疫情監測會議報告，4日至10日1個星期內的確診病患中，扣除無法判定的病例，有高達83.98%，也就是1629人是感染Omicron的疑慮。然而東京2021年12月首次進行該項檢測時，當時的Omicron感染率僅5.1%。

東京都醫師協會副會長豬口正孝表示，根據目前病床使用率上升的速度看來，東京應該很快就會來到宣布蔓延防治措施的20%標準。

另一方面，日本13日新增1萬7000例以上確診，而這也是時隔4個多月再度超過1萬7000大關。其中東京新增3124例、大阪2452例、沖繩1817例、廣島805例等，同時有11個縣創下疫情爆發以來的最高數字。

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