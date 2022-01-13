南韓39層公寓「瀑布式」坍塌！搜救43hrs後尋獲1人　目前生死未卜

記者葉睿涵／綜合報導

南韓光州消防部門13日證實，當局在日前發生坍塌意外的「現代IPARK」公寓施工現場找到一名人員，但相關人員的情況尚待確認。

綜合韓聯社報導，當局於13日上午11時14分左右，在「現代IPARK」公寓發生意外的現場，約莫地下1層樓梯欄杆附近，發現一名很可能是6名失聯人員之一的人，於是消防部門立刻清走現場的鐵絲和混凝土殘骸，迅速展開救援。

South Korean rescuers locate man at collapsed construction site https://t.co/Iz1hXJZaZj — The Globe and Mail (@globeandmail) January 13, 2022

目前媒體還不清楚相關人員是否還有生命跡象，不過當局推測，事故發生時，這名人員正在28層到34層間，進行窗戶及消防設備的安裝作業，不料卻遇上災禍降臨，而當局目前也正在持續對意外發生的原因展開調查。

這起意外發生於11日下午3時46分，當時天氣十分惡劣，天空正飄著大片雪花，風也很大。不過，位於南韓光州廣域市西區花亭洞的「現代IPARK」，還有多名建築工人還在現場施工。這時，39樓鋪著混凝土的地板突然從中間塌陷，發出了像爆裂一樣的巨響。

▲南韓光州市西區花井洞興建中的公寓大樓「現代IPARK」於11日下午發生外牆坍塌。（圖／CFP）

從韓聯社取得的現場畫面可以聽見，在現場的中國建築工人嚇了一大跳，高聲喊道，「那邊塌了、那邊塌了！」10分鐘後，23至38樓的外牆像骨牌一樣接連倒下，造成1名工人輕傷送醫，另有6名工人失蹤、至今生死未卜。

A facade of a high-rise apartment building under construction #collapsed Tuesday, in the southwestern city of #Gwangju, #SouthKorea, injuring at least one person and burying about 10 vehicles under the rubble, police said.#광주 #대한민국 pic.twitter.com/bDCPTDkS4t — 鳳凰網 Ifeng (@IFENG__official) January 11, 2022

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