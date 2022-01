南韓39層公寓「瀑布式」坍塌！搜救43hrs後尋獲1人　目前生死未卜

記者葉睿涵/綜合報導

南韓光州消防部門13日證實,當局在日前發生坍塌意外的「現代IPARK」公寓施工現場找到一名人員,但相關人員的情況尚待確認。

綜合韓聯社報導,當局於13日上午11時14分左右,在「現代IPARK」公寓發生意外的現場,約莫地下1層樓梯欄杆附近,發現一名很可能是6名失聯人員之一的人,於是消防部門立刻清走現場的鐵絲和混凝土殘骸,迅速展開救援。

目前媒體還不清楚相關人員是否還有生命跡象,不過當局推測,事故發生時,這名人員正在28層到34層間,進行窗戶及消防設備的安裝作業,不料卻遇上災禍降臨,而當局目前也正在持續對意外發生的原因展開調查。

這起意外發生於11日下午3時46分,當時天氣十分惡劣,天空正飄著大片雪花,風也很大。不過,位於南韓光州廣域市西區花亭洞的「現代IPARK」,還有多名建築工人還在現場施工。這時,39樓鋪著混凝土的地板突然從中間塌陷,發出了像爆裂一樣的巨響。

▲南韓光州市西區花井洞興建中的公寓大樓「現代IPARK」於11日下午發生外牆坍塌。(圖/CFP)

從韓聯社取得的現場畫面可以聽見,在現場的中國建築工人嚇了一大跳,高聲喊道,「那邊塌了、那邊塌了!」10分鐘後,23至38樓的外牆像骨牌一樣接連倒下,造成1名工人輕傷送醫,另有6名工人失蹤、至今生死未卜。

A facade of a high-rise apartment building under construction #collapsed Tuesday, in the southwestern city of #Gwangju, #SouthKorea, injuring at least one person and burying about 10 vehicles under the rubble, police said.#광주 #대한민국 pic.twitter.com/bDCPTDkS4t