聯邦銀2天14人染疫！陳時中定調「重中之重」　尾牙沒同桌也中鏢

▲桃機群聚感染案，居服員足跡到聯邦銀行健行分行導致有14例確診個案，桃市環保局清潔大隊13日上午派員在銀行四周進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

桃機染疫事件延燒至中壢聯邦銀行群聚！今天國內新增14例本土，有11例和銀行相關，分別為10行員、1家人，目前該銀行相關總計有14人確診。指揮官陳時中昨曾說疫情正在收斂，然而卻又爆出銀行狀況，陳時中今表示，收斂主要是針對桃機持續PCR複驗，沒有新的案例機場相對安全，至於聯邦銀行則是現在的重中之重。

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▲案17473相關確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲案17630相關確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

桃機群聚相關照服員個案曾到桃園中壢聯邦銀行辦理業務，指揮中心昨日下午先公布新增3例行員確診，深夜接著公布又確認9名行員染疫，桃園市政府今早進一步公布又有2人確診，該銀行相關個案累積14例，分別是13行員與1名行員家人。

陳時中表示，染疫照服員曾經於12/30、1/4兩度到銀行辦理業務，承辦人為第一個確診行員案17630，監視器畫面顯示照服員因為洽談時講電話，把口罩移開。

第一波公布確診3名行員為案17630、17672、17673，今天再公布10行員確診，辦公區在1、2、3樓，另17630家人確診。陳時中說，調查也發現，1/7銀行辦理尾牙於西餐廳用餐，1、2樓員工有4人曾經同桌吃飯，至於3樓還沒看到有同桌情況，加上有上班等可能性，情況還有些複雜，要看這幾天的社區監測情況，才能決定疫情的大小。

▲指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）