欠20萬罰金還上國道飆速170　300萬賓士遭查封！他乖乖繳清

記者游瓊華／台中報導

台中一名30歲周姓男子，沒駕照還開車趴趴走，遭開罰無照駕駛、交通違規行為罰單及ECT費用等，金額高達20多萬元，當中1張罰單是去年2月在中山高雲林西螺路段飆速超過170公里，遭罰新台幣1萬2000元。台中分署徹查周男財產狀況發現，周男有錢不繳罰款，竟用現金300多萬元買白色賓士AMG C43，日前將賓士車查封，周男一看到車被查封，不到一周就在1月11日到台中分署全數繳清。

▲男子欠20萬罰金還上國道狂飆170公里，300萬賓士遭查封天赦日秒繳款。（圖／台中分署提供）



台中分署指出，根據交通事件裁決處所提供資料顯示，周男近3年多次因駕車超速、闖紅燈、逆向行駛等危險駕駛行為而受罰。台中分署承辦人員1月7日上午聯合交通部高速公路局中區養護工程分局人員，到周男可能出現的地點查訪視，發現周男所購買的白色賓士AMG C43車輛，立即連繫當地管區警察及拖吊業者，依法查封並移置保管場，周男當場承諾將儘速籌現金繳納，也在1月11日到台中分署，以現金繳納全數欠款。

台中分署也提醒用路人，注意國道通行費依法應主動繳交，且通行費6日內繳清還享9折優惠，建議用路人預儲通行費或辦理自動轉帳儲值，並可避免產生逾期未繳罰單，目前國道通行欠費案例中，常有車輛因未完成過戶，致仍由原車主收到帳單，而未繳費進入強制執行。

高公局中分局再次呼籲：車輛買賣務必至監理單位完成過戶、車輛遺失務必至警政單位報案再至監理單位完成過戶手續，以保障原車主權益。