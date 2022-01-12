不滿二戰後喪失日本國籍！提訴遭東京地院駁回　3台灣男有意再上訴

▲楊馥成等3人主張，他們當時以日本人身分生活，沒有理由在戰後失去日本國籍。（圖／路透）
文／中央社
今年99歲的楊馥成等出生於日本統治時期的3名高齡台灣男性，主張二戰後喪失日本國籍不合理，向東京地方法院提訴，要求回復日本籍，不過昨天遭東京地院駁回，3人有意再上訴。
日本共同社、朝日電視台、TBS電視台等媒體報導，楊馥成等3名80多歲到90多歲的台灣男性，雙親皆是台灣人，在日本統治台灣時期取得日本國籍；二戰後依據舊金山和約，戰敗國日本放棄韓國、台灣等海外殖民地主權，「台灣系日本人」因此不再有日本國籍。
依據訴狀指出，楊馥成等3人主張，他們當時以日本人身分生活，沒有理由在戰後失去日本國籍，訴請法院確認其擁有日本籍。
台湾在住の男性3人が、第2次世界大戦前に持っていた日本国籍を現在も保有していることの確認を求めた訴訟の判決が11日、東京地裁であり、市原義孝裁判長は「日本国籍を喪失した」と判断し、請求を棄却しました。https://t.co/DbIOI8AwnU— 時事ドットコム（時事通信ニュース） (@jijicom) January 11, 2022
不過東京地院昨天判決駁回楊馥成等人的訴求。
判決指出，舊金山和約生效後，應屬台灣人者喪失日本國籍；國家領土變更時，要獲得當事人同意才能變更國籍的主張不符合國際法原則。
楊馥成過去曾隸屬於日本陸軍補給部隊，他說，自己今年將滿100歲，人生可能沒剩下多少日子，他是以日本人身分出生、接受日本教育，認為自己已完全是日本人，對判決結果感到很遺憾。
楊馥成表示有意提起上訴，希望藉由判決過程讓大家知道過去的台灣人對日本的感情。
另一方面，日本政府法務省回應，雖然不清楚判決內容詳情，但理解是法院接受政府的主張。
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