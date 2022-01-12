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不滿二戰後喪失日本國籍！提訴遭東京地院駁回　3台灣男有意再上訴

▲▼ 日本國旗。（圖／路透）

▲楊馥成等3人主張，他們當時以日本人身分生活，沒有理由在戰後失去日本國籍。（圖／路透）

文／中央社

今年99歲的楊馥成等出生於日本統治時期的3名高齡台灣男性，主張二戰後喪失日本國籍不合理，向東京地方法院提訴，要求回復日本籍，不過昨天遭東京地院駁回，3人有意再上訴。

日本共同社、朝日電視台、TBS電視台等媒體報導，楊馥成等3名80多歲到90多歲的台灣男性，雙親皆是台灣人，在日本統治台灣時期取得日本國籍；二戰後依據舊金山和約，戰敗國日本放棄韓國、台灣等海外殖民地主權，「台灣系日本人」因此不再有日本國籍。

依據訴狀指出，楊馥成等3人主張，他們當時以日本人身分生活，沒有理由在戰後失去日本國籍，訴請法院確認其擁有日本籍。

不過東京地院昨天判決駁回楊馥成等人的訴求。

判決指出，舊金山和約生效後，應屬台灣人者喪失日本國籍；國家領土變更時，要獲得當事人同意才能變更國籍的主張不符合國際法原則。

楊馥成過去曾隸屬於日本陸軍補給部隊，他說，自己今年將滿100歲，人生可能沒剩下多少日子，他是以日本人身分出生、接受日本教育，認為自己已完全是日本人，對判決結果感到很遺憾。

楊馥成表示有意提起上訴，希望藉由判決過程讓大家知道過去的台灣人對日本的感情。

另一方面，日本政府法務省回應，雖然不清楚判決內容詳情，但理解是法院接受政府的主張。

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