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台灣加碼投資立陶宛「10億美元」　友台議員爽刷一整排鳳梨

▲▼立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）。（圖／路透）

▲立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）表示，台灣投資立陶宛的金額將加碼到10億美元。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

主委真的加碼了！國發會日前才表示，將設立2億美元的「台灣中東歐投資基金」投資立陶宛產業，11日國發會主委龔明鑫與立陶宛經濟部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）視訊會議之後，承諾將投資規模加碼到10億美元。

根據立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛經濟部11日表示，將啟動一項10億美元的基金，為立陶宛和台灣合作的投資項目，提供特別融資。

▲▼立陶宛經濟部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）與國發會主委龔明鑫視訊通話。（圖／翻攝自@ArmonaiteA）

▲立陶宛經濟部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）與國發會主委龔明鑫視訊通話。（圖／翻攝自Twitter／@ArmonaiteA）

報導指出，此舉正值立陶宛與中國，因為維爾紐斯開設台灣辦事處關係緊張之際，北京一直以經濟制裁立陶宛的方式，企圖扭轉這個決定。

報導引述立陶宛經濟部新聞稿，部長指出，這些資金將為聯合項目提供優惠條件，台灣的投資將盡快到達立陶宛。

部長表示，雖然台灣方面尚未決定具體的投資項目，但是立陶宛對於投資半導體、雷射和生技產業最感興趣。

新聞稿提到，部長在會議中表示，「我建議將立陶宛視為半導體行業的潛在投資地點，我們重視台灣在立陶宛的投資計劃，現在非常重要的是，制定一個能夠帶來確切成果的明確議程，期待接下來的步驟！」

▲▼立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）在推特上刷一整排鳳梨。（圖／翻攝自Twitter／@MatasMaldeikis）

▲立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）在推特上刷一整排鳳梨。（圖／翻攝自Twitter／@MatasMaldeikis）

立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）在推特上發文刷了一排鳳梨表示，「太棒了，台灣承諾投資立陶宛10億個鳳梨」藉此表達對台灣投資的興奮與期待。

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