稱以台灣為名「不是錯誤」　外交部感謝立陶宛：無畏強權支持台灣

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

中國大陸以「台灣代表處」獲允設立為由，持續透過外交、經貿手段施壓立陶宛，立國外長藍斯柏吉斯11日表示，讓台灣人使用對自己的稱呼，「不是錯誤」。對此，外交部發言人歐江安12日回應表示，這是在強權壓迫下仍無畏表達對台灣全體人民的堅定支持，外交部由衷感謝，將持續強化雙邊的實質夥伴關係。

歐江安表示，外交部已注意到立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）公開表示，「讓台灣人以台灣為名不是錯誤」，對此外交部表達高度肯定與誠摯感謝。

她指出，外交部願強調，台灣是全國2350萬人民所珍愛並深根發展的基石，透過這片土地上每一位國人勤勉奮鬥與努力耕耘的成果，不斷促使台灣的名字在國際上被廣泛肯定，並受到尊重；台灣是全體國人引以為傲、立足世界的名字。

歐江安直言，立陶宛外長藍斯柏吉斯對事實現狀的正確描述，不僅符合國際慣例，更是在強權壓迫下仍無畏表達對台灣全體人民的堅定支持，我國深受感動。藍斯柏吉斯外長的力挺也彰顯國際民主社群成員普遍認同台灣，外交部由衷感謝，並將秉持互惠互利原則，持續強化台立雙邊的實質夥伴關係。