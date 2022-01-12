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立陶宛外長：讓台灣人以「台灣」為名不是錯誤

▲▼立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。（圖／路透）

▲立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。（圖／路透）

文／中央社

北京以「台灣代表處」獲允設立為由，持續外交、經貿施壓立陶宛。立國外長藍斯柏吉斯今天表示，讓台灣人使用對自己的稱呼，「不是錯誤」。

藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）今天透過臉書貼文公開表示，來自台灣的人希望被稱作「台灣人」，這完全正常，也不違背任何立陶宛的國際義務或協定。他不解為何去年7月立台雙方宣布「台灣代表處」擬在首都維爾紐斯（Vilnius）成立時，各界沒這麼多質疑。

立中關係原本就因為立陶宛去年5月率先宣布退出中國與中東歐國家的17+1互動機制等事件而緊張，隨著立台7月宣布設立「台灣代表處」，中方明顯加大對立國的外交、經貿脅迫力道，12月更擴大對德國、法國等歐洲企業施壓，要求將立陶宛自供應鏈排除。

隨著國內經濟的潛在風險升高，立陶宛在野陣營紛借題發揮，批評執政聯盟的對外政策，甚至要求藍斯柏吉斯下台。

不過，無論是已缺乏號召力、政治明星陸續出走的最大在野黨「綠黨暨農民聯盟」（Union of Greens and Farmers），或是在一項最新民調支持度與執政黨「祖國聯盟－基督教民主黨」（Homeland Union – Lithuanian Christian Democrats）不相上下的「立陶宛社會民主黨」（LSDP），目前皆尚未形成足以迫使內閣改組的勢力。

藍斯柏吉斯表示，他昨天觀賞了烏克蘭知名紀錄片導演洛茲尼察（Sergei Loznitsa）的新作「藍斯柏吉斯先生：摧毀邪惡帝國」（Mr. Landsbergis），讓他聯想到近期立國內部台灣相關討論。

「藍斯柏吉斯先生」去年11月獲阿姆斯特丹國際紀錄片影展（IDFA）最佳影片獎，訂13日在立陶宛正式上映；影片運用大量珍貴歷史影像及與維陶塔斯．藍斯柏吉斯（Vytautas Landsbergis）的訪談，勾勒立陶宛在1980年代末至1990年代初爭取脫離蘇聯、重獲獨立的血淚史。

高齡89歲的維陶塔斯是立陶宛1990年重獲獨立後的第一任元首，也是藍斯柏吉斯的祖父。台灣代表處去年11月18日揭牌成立時，維陶塔斯主動前往致意並表達祝福。

駐立陶宛代表黃鈞耀近日曾向中央社記者透露，維陶塔斯身為自由民主新立陶宛的「國父」，親自赴代表處展現支持，意義非凡。

黃鈞耀說，維陶塔斯隔天即與訪問立國的前副總統陳建仁及其夫人在維爾紐斯一家餐館碰面，雙方交談約40分鐘，觸及台立關係展望、台灣當前挑戰等議題，陳建仁並轉達總統蔡英文對維陶塔斯的問候。

藍斯柏吉斯表示，影片「藍斯柏吉斯先生」讓他有既視感：立陶宛當年也面臨遭指責犯下「錯誤」的壓力、被外界期待就重獲獨立一事徵詢特定人士意見和允許。

不過，他強調，一如影片提到的，當時所有對立陶宛的質疑只在一個前提下有意義，即否定人們擁有自由及自主決定的權利。他提到，追求自由是正常的，來自共產黨所控制國家的侵略性、非法作為則不是，「看來歷經這30年，我們還得提醒自己，誰是誰」。

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