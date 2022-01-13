幫助學生探索職涯　屏縣第二座職探與體驗中心啟用

▲屏東縣第二座職探與體驗中心在東新國中成立 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為落實生涯發展向下扎根教育理念，滿足更多國中小學生職業探索需求，屏東縣政府於東新國中設立第二所不同職業類群的試探及體驗中心，以海事水產、食品類為主軸，今(13)日舉辦揭牌儀式，現場學生帶領縣長體驗駕駛漁船、植物培養及製作色香味俱全的餅乾，縣府表示，期望透過一連串有計畫的試探體驗活動課程，讓學生適性揚才、多元發展。

縣長潘孟安表示，技職教育是臺灣經濟最重要的基礎，必須從小扎根及提早試探，自2017年在中正國中成立第一座設計類、餐旅類職探中心，今年在東新國中成立第2所不同職業類群的職探中心，除整合資源提供學生發揮創造力的實作場域外，也兼顧在地特色和區域平衡，也讓學生從中小學階段開始探索自己的職業性向與興趣。

他說，東新國中結合東港地區居民務農或從事海事、水產相關職業特性，且鄰近國立東港海事及國立佳冬高農，因此開設海事、水產職群及農業類食品職群，讓學生對於相關職業有一番新的認識，今日正式啟用後，能讓孩子們提早啟動探索未來職業興趣的動機，逐步建構生涯發展方向，在未來各個學習階段更能做出適性的生涯選擇。

職探中心透過擬真的職場體驗場景，並搭配操船模擬系統、貨櫃輪及漁船模型、烤箱及半自動封罐機等設備，讓學生試探船舶製造及操作、水族景觀設計、果蔬加工、烘焙坊西點師傅等工作介紹與體驗。

教育處表示，職探中心著重以學生需求及地方產業環境方向，利用學校閒置教室改建為情境教室，東新國中職探中心於2020年獲國教署補助設置經費450萬元，另縣府自籌經費結合在地產業預計再設置2所區域職探中心，各中心提供國中及國小高年級學生對各類職業體驗課程，希望透過實作與體驗的特色課程，讓學生真實體驗各種職業，並了解其中所需的能力，尋找學習成就感。