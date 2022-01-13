考招新制讓學生讀喜歡科系　教長：上課才不會打嗑睡、吃雞腿

▲教長潘文忠盼考招新制讓學生優點被看見。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

108新課綱實施後的第一屆學生，將在下週參加下週五（21日）登場的學測，教育部長潘文忠今（13日）指出，這次考招新制是國教與高教比較長時間對話形成，希望這次甄選入學當中，大學可從考招新制落實人才培育，讓學生優點有機會被看見，就讀符合性向科系，減少學生上課打瞌睡、吃雞腿的狀況，這也是台灣孩子面對未來不可知變化與世界競爭，能夠做好對接的關鍵。

▼教長潘文忠盼考招新制讓學生優點被看見。（圖／教育部提供）

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受到疫情影響，由雲林科技大學主辦的全國大專校院校長會議，在連續兩屆停辦之後，今天終於如期舉行，全國162所公私立大專校院（含軍警校院、系統大學及空中大學）校長、副校長等主管出席，今年會議以「邁向特色大學─新時代、新責任、新人才」為主題，總統蔡英文上午也到場致詞，這也是蔡英文連任後首次參加大學校長會議。

▲潘文忠認為，台灣要提升國際競爭力，人才與教育力是基礎。（圖／教育部提供）

教育部長潘文忠也以「人才培育的新思維」主題發表專題演說，潘文忠指出，台灣要提升國際競爭力，人才與教育力是基礎，隨後提到台灣過去在教育重要國際評比與競賽結果，包括2018年PISA，在79個國家中，台灣數學為第四科學全球第十、閱讀第十七，在數學與科學表現顯著高於OECD平均國家前段國家。

面對世界快速變動帶來競爭，潘文忠指出，AI帶來改變，人才培育思維也要同步調整，世界經濟論壇提出教育4.0架構，針對學習內容和經驗提出8個關鍵轉變，包括「全球公民能力；創新和創造能力；數位能力；人際互動能力；個人化和自主學習；近用性和包容性學習；問題導向與合作學習；終身學習和自發主動學習」。

潘文忠舉例說，在個人化與自主學習部分，會是台灣未來需要面對，大家應更加認知需要，另在問題導向與合作學習向，台灣不是只需要框架內容，要朝向問題導向與合作，並透過終身學習持續精進。

下週五起一連三天，就是108課綱學生首次參與學測，潘文忠說，這次考招新制，是國教與高教比較長時間的對話形成，希望讓學生提早探索性向，大學適性選才，學生可以接軌大學學習模式，而透過未來在甄選入學方式，讓學生有機會確實被看到，大學從考招新制中落實人才培育，選擇符合性向學生，減少學生上課打瞌睡、吃雞腿的狀況，這也是台灣孩子面對未來不可知變化與世界競爭，能夠做好對接的關鍵。