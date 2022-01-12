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考生確診不必擔心要重考！招聯會：將採外加名額錄取

▲▼學測即將登場。（圖／資料照片）

▲招聯會表示，確診生無法參加學測或分科測驗，將採外加方式錄取。（圖／資料照片，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

學科能力測驗將在下週五（21日）登場，但本土新冠疫情升溫，大考中心卻表示，確診考生不可參加考試，也不會補考，引發外界批評確診生直接被判重考，招聯會今（12日）表示，考生若染疫隔離而無法參加學測或分科測驗者，將透過招生管道補救，原則採取外加名額錄取。

學測將在下週五一連舉行三天，今年共有11.6萬餘人報考，人數創下史上新低，受疫情升溫影響，學測主辦單位、大考中心日前宣布比去年學測升級的六大防疫措施，像是試務及監試人員必須要接種疫苗，試場人數從42人降載為36人，第三則是每節考生進入考場用酒精消毒手部等。

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▲▼學測。（圖／資料照片）

▲招聯會表示，確診生無法參加學測或分科測驗，將採外加方式錄取。（圖／資料照片，照片人物與本事件無關）

不過，大考中心同時也明白表示，確診考生不可參加考試，也不會補考，此舉引發全國高級中學家長大聯盟（全高聯）不滿，批評上述作法等於讓學測確診生直接被判重考，呼籲政府針對確診考生規劃安全應考措施或可能配套方案，照顧每一位考生權益。

▼大考中心明確表示，確診生不能參加學測。（圖／大考中心提供）

▲▼大考中心說明學測防疫措施。（圖／記者許敏溶翻攝）

招聯會今天則宣布，招聯會常委會緊急授權應變小組配合疫情指揮中心評估規劃，應變小組通過「因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)確診無法參加大學入學測驗考生之補救措施」，繁星推薦、申請入學、分發入學三個管道都有提供補救方式。

招聯會執行秘書王文俊表示，適用補救措施考生必須是已經報名111學年度大學入學測驗者，含學測、分科測驗、術科考試，且感染新冠肺炎尚未解除隔離而無法應考、或於考試期間確診無法全程參與已報名考科的考生。

王文俊進一步說明，依循110 學年度指考確診考生的補救措施模式，111學年補救原則採取外加名額錄取，但涉及政府人力管控的醫學系、牙醫系、中醫系、師資培育生公費系組及部分自費系組，則不列入確診考生可申請、分發校系。


學測缺考的確診考生若採繁星推薦管道入學，王文俊表示，考生「在校學業成績全校排名百分比」達到志願校系當學年度繁星推薦錄取標準，並提交自傳、讀書計畫及高中三年在校成績，經所屬高中依推薦原則推薦，由招聯會轉送志願校系審查，補救措施的放榜時間則延後與繁星推薦第8 類學群相同，一經錄取無論放棄與否，如同時有申請入學補救措施志願校系則不予分發，若經錄取未放棄，不得參加分發入學，包括分發入學補救措施也是。

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招聯會確診生學測外加名額

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