學測公民「時事與生活情境」入題　建議最後複習重點曝光

▲學測預計21至23日舉行，公民科在時事及生活情境將是命題重要方向。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

今年是108課綱版本內容第一屆的學測，嘉義市輔仁中學公民與社會科教師吳曄認為，預估今年學測公民命題將朝「時事及生活情境、長文閱讀篇幅增加、非選及混合題」三大方向，並有長文題型、圖表資料與跨領域考題類型，應考時要快速找出核心概念，而學測考試是「平均型」，出題不會偏重特定單元，最後複習時各單元都要注意。

去年大考中心曾舉辦試辦考試，吳曄指出，從中判斷公民將以長文題型、圖表資料及非選題組為主，而近年來，學測試題中跨科的題目增加，訓練學生跨領域、跨科整合能力，也測驗考生掌握題文資訊的擷取能力，即素養導向的命題趨勢，而學測依據108新課綱進行命題，將強調測驗考生對於學科知識的理解及應用，而非記憶背誦能力。

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▲高中公民老師認為，時事及生活情境題型將是命題重要方向。（圖／資料照片）

吳曄進一步分析，新式學測命題三大面向，首先是「時事及生活情境」，強調核心概念及理解，運用現有的學科知識，判斷或解釋社會所發生的現象，學生在複習時，需緊扣各單元的重要核心概念，不必鑽牛角尖記憶瑣碎知識，像是通姦除罪化入題，要掌握大法官釋憲制度、平等權、罪刑法定原則下的從舊從輕，雖無刑責仍有侵害配偶權的民事責任。

其次為「長文閱讀篇幅增加」，吳曄表示，長文經常讓考生失焦，忽略關鍵判斷資訊，提醒考生，若選項相對精簡，應先從選項反推測驗主題，再從長文中尋找關鍵字，能有效直指判斷方向，例如引用17、18世紀中產階級反抗王權的背景故事，可從題目及選項去推測是否要測驗第一代人權平等、自由、參政、財產權保障的發展脈絡。

最後「非選及混合題」部分，吳曄提醒考生，千萬不要誤會成作文來抒發己見，而是回答各領域理論的效果、影響，例如在單一選區兩票制的立委選制，要能掌握並立制相對有利大黨、設有原住民族及婦女保障名額、不分區門檻5%是否過高而不利小黨等。

吳曄建議考生，剩下最後這段時間，應反覆確認各領域主題是否完成完整複習，切記學測考試是「平均型」，出題面向不會偏重特定單元，各單元都要注意。