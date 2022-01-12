快訊／高雄酒駕撞飛一家人1死3重傷　檢殺人罪起訴BMW男求處重刑

▲男子黃子洋（右二）酒駕撞一家人1死3傷遭殺人罪起訴。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄38歲男子黃子洋上月26日酒後開BMW，撞上林姓男子一家4口，造成林妻死亡，林男與二名女兒重傷，3人還住在醫院治療，事件引發各界怒火，要求從嚴從速懲處已經3度酒駕的黃男。高雄地檢署火速偵結，短短18天，就在今（12）日依殺人罪嫌將黃男起訴，並請求從重量刑。

▲男子黃子洋在河東路酒駕撞一家人造成1死3傷。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

這起人神共憤的車禍發生在去年12月26日晚間7時20分，黃子洋酒後駕駛一輛BMW行經河東路、國民街路口時，在國賓飯店前撞上林姓男子一家4口，造成林妻當場死亡，林男和兩個女兒重傷，至今仍住院治療。

警方測出黃男酒測值高達1.24毫克，且他之前也有3次的酒駕記錄，可說是前科累累，惡行引爆全民怒火，高雄市長陳其邁也震怒建請高雄地方檢察署聲押、高雄地方法院重判，以儆效尤。

高雄地檢署偵查後，以殺人、公共危險等罪嫌向法院聲請羈押禁見，高雄地院審酌黃男犯行後，認定屬公共危險罪中「酒駕致人於死」罪嫌裁定羈押。

各界要求從嚴從速的聲浪不斷，檢、警也加快偵辦的腳步，補足相關事證及筆錄後，在今（12）日依殺人罪嫌將黃男起訴。檢方認為，黃男明知已無法安全駕駛，仍不顧友人勸阻，執意開車上路，並沿路高速行駛、闖紅燈、任意變換車道、猛踩油門又緊急煞車，認定他有殺人故意，並建請院方從重處刑。