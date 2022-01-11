現主時！罪加一等　才因組織犯罪判刑連千毅恐嚇網友再遭起訴

▲連千毅（右）再度被依恐嚇罪嫌起訴。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

引發高雄直播主之亂的連千毅，2020年因組織犯罪被一審法院判刑3年6個月，目前仍在上訴審理中，不過，高雄地檢署偵查後發現，連千毅成立蘭庭精品公司後，只要網友在網路或臉書上有不利的貼文或留言時，就會指揮手下恐嚇對方，要求公開道歉或刪文，今再依恐嚇罪嫌將連千毅和3名手下起訴。

檢方指出，連千毅是在2016年成立蘭庭國際公司和蘭庭精品直播倉庫，而連只要在直播或臉書上發現網友有對蘭庭精品有不利的貼文或留言，就會先截圖，發送到公司的群組裡，指揮高雄分會成員恐嚇對方，使留言者心生畏懼，被迫刪除留言並公開道歉。

一名藍姓網友在連千毅直播時留言搗亂，連的手下馬上私訊藍「白爛欸，你是搞不清楚狀況嗎？」、「勸你最好公開跟任哥道歉不然馬上找到你」、「姓名電話地址傳來」，讓藍嚇得在臉書上道歉。

另一位周姓網友則是留言「好蠢洗臉人吃漢堡這種事也幹的出來，幼稚找個路人演的膩」，馬上也被連的手下以「我們這邊是苗栗太陽會」、「你有確定要這樣批評毀謗？」、「小心惹禍上身」等語警告，讓周嚇得不敢再留言。

還有楊姓網友在某新聞粉絲團留言糾正連千毅所說的車輛型號，也馬上被留言「我給你三天時間，把這一些阿斯芭樂的留言給我刪除」、「要不然我在找你泡茶」，並被要求刪除留言，行為十分囂張。

連千毅先前已被高雄地方法院依組織犯罪、槍砲、妨害自由、強制等罪判處合併執行刑7年。檢察官是在查扣連千毅、陳姓、黃姓、蘇姓手下的手機後，查到他們的私訊傳給哪些被害者，再找被害人釐清真相，因為他們被恐嚇後根本不敢提告，檢方認為連千毅等人雖然組織犯罪的部分已經被判刑審理中，但恐嚇的行為應該分開論處，因此再依恐嚇罪將連等4人起訴。