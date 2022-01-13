李眉蓁假論文被起訴低調回應　國民黨要送考紀會恐影響議員提名

▲高雄市議員李眉蓁（中）假論文案遭起訴。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員李眉蓁前年參選高雄市長補選時，被踢爆其中山大學碩士論文有96%都是抄來的，原論文作者雷政儒事後提告，橋頭地檢署13日偵查終結，依違反著作權法將李眉蓁提起公訴。對此，李眉蓁低調回應表示，謝謝大家關心，尊重司法，已委由律師處理。

李眉蓁假論文案今遭地檢署依違反著作權法提起公訴，她低調回應表示，謝謝大家的關心，尊重司法，已委由律師處理。

國民黨對此也表示，針對李眉蓁議員遭提起公訴一案，國民黨高雄市黨部將先針對起訴的詳細內容作了解，至於是否影響到議員選舉提名，市黨部將再送請高雄市考紀會研議。

李眉蓁在2020年參加高雄市長補選期間，遭爆就讀中山大學大陸研究所的碩士論文「台灣對中國大陸之貿易分析」涉嫌抄襲。先是有前促轉會副研究員吳佩蓉指稱，論文有幾處涉嫌抄襲僑委會委員長童振源發表的「兩岸政經互動」，後來更被揭露，李的論文幾乎是「整本抄襲」雷政儒的論文。

▲假論文案遭提起公訴，李眉蓁低調回應。（圖／記者吳世龍攝）

事後除了原作者雷政儒提告，檢方13日偵查終結，李眉蓁坦承有抄襲的行為，且原告雷政儒用WECARE的比對結果，指李眉蓁的論文僅有4到8頁內容不同。而根據中山大學外聘專門委員的評審結果，論文的相似度更超過9成，因此檢方認定李眉蓁觸犯著作權法第91條第1項和92條擅自以改作方法侵害他人著作財產權等罪嫌，提起公訴。

而當時中山大學經過論文審定會議認定論文抄襲事證明確，也已撤銷李眉蓁的碩士學位。