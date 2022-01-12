南韓大選形勢逆轉！尹錫悅「死亡交叉」青年支持度落後安哲秀

▲李在明、尹錫悅的支持度仍出現膠著。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓即將於今年3月9日舉行第20屆總統大選，不過最大在野黨「國民力量」近來黨高層經歷多次內鬨，包括候選人尹錫悅與黨代表李俊席、前總括選舉對策委員長金鍾仁因輔選陣營人選等問題屢傳不和，導致民調開始落後共同民主黨（執政黨）候選人李在明，甚至有落後第3大黨「國民的黨」候選人安哲秀的趨勢。

根據《韓聯社》，南韓電視台KBS委託民調機構「韓國Research」於7至9日針對全國1000名18至39歲的成年男女實施支持度調查，結果顯示李在明支持度為27.7%、國民力量尹錫悅支持度為16.2%、國民的黨安哲秀為20.2%、正義黨沈相奵為5.5%。

此次調查顯示，尹錫悅在20、30多歲青年世代的支持度也嚴重落後李在明，甚至反而被代表第三勢力的安哲秀超車，與去年12月20至22日實施的民調結果相比，安哲秀逆勢增長11.6%、尹錫悅下跌7.8%，至於李在明則增長1.7%。

青年族群在該份民調中表示，居住正義是最為迫切的問題（37.2%）、其次是工作機會（34.6%），再來則是結婚、生育等問題（15.4%）。

▲南韓參選20屆總統大選的4名政治人物，由左至右為李在明、尹錫悅、沈相奵、安哲秀（圖／達志影像）

隨著尹錫悅的支持度下跌，為了尋求政黨輪替的可能性，南韓在野勢力也考慮讓國民力量、國民的黨合派一名候選人對抗執政黨的李在明。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓民調機構Realmeter受新聞台YTN委託，從10至11日針對1011人實施調查，若國民力量、國民的黨合派尹錫悅對抗李在明，則尹支持率為43.6%、李支持率則為38.6%；若國民力量、國民的黨合派安哲秀，則安的支持率為42.3%、李的支持率則為33.2%。

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