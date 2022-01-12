快訊／日本單日確診數破萬！東京增2198例創新高　大阪確診數翻7倍

▲日本全國12日新增超過1萬人確診新冠肺炎，創下去年9月9日以來單日最高紀錄。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

根據日本《讀賣新聞》報導，日本全國12日新增1萬3052人確診新冠肺炎，創下去年9月9日以來單日最高紀錄。東京新增2198例，同樣是去年9月以來首次單日超過2000人確診；大阪單日新增1711例，是過去4個月以來首次單日超過千人確診。

NHK報導指出，東京都12日新增2198人確診，是11日的兩倍以上、更是超過一周前確診數的5倍，這也是東京都自去年9月4日以來，第一次單日確診數超過2000例。大阪府12日新增1711例，比一周前確診數增加7倍，同時是過去4個月以來首次單日超過千人確診。

大阪府知事吉村洋文在記者會中表示，「Omicron變異株的感染力非常強，確診數字也說明了這一點，目前重症患者和病床使用率仍低，但還是有可能出現醫療危機。」受到美軍基地群聚影響的沖繩，在12日新增1644例確診，是本月8日以來第二多；美軍則新增295人染疫。

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