婦人抱怨腹痛20年！　照X光驚見「古董級手術剪刀」被縫進肚子裡

▲國外一名婦女手術後出現腹痛症狀，竟然忍了20年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

孟加拉一名55歲女性卡圖恩（Bachena Khatun）多年來時常感到腹痛，直到最近去醫院照了X光後才發現，她的肚子裡竟然有一把20年前留下的手術剪刀，終於在11日重新開刀取出。家屬透露，女子2002年花了所有積蓄到診所進行膽結石手術，術後一周就開始出現腹痛。

根據艾菲社（EFE）報導，孟加拉庫爾納市西部薩達爾醫院（Sadar Hospital）的外科醫師納揚（Waliur Rahman Nayan）11日為卡圖恩開刀，成功取出異物。他向媒體表示，卡圖恩目前恢復情況良好，「她最近就診時，我們為她做了X光檢查，最終發現一把剪刀留在她的腹部。」

納揚表示，聽說她在2002年曾在一家診所做了膽結石移除手術，但不知為何會把手術剪刀留在體內。卡圖恩的兒媳婦羅吉娜（Rozina）表示，她常常聽到婆婆說肚子痛，但大家從來沒想過她的肚子裡會有異物，這次手術的成功讓家人們都鬆了一口氣，「謝天謝地，剪刀已經拿出來了。」

孟加拉《達卡論壇報》報導，卡圖恩的其他家人透露，她在2002年把所有的積蓄都花在膽結石手術上，不過，術後一周就開始抱怨肚子痛，當時執刀的醫生對此置之不理，宣稱腹痛是正常現象也讓她出院。當地衛生部長伊斯拉姆（Jawaherul Islam）表示，當局已經下令對此事進行調查。

據悉，孟加拉經常發生手術室的醫療疏失問題，導致部分患者面臨致命風險。醫療人權專家指出，這類事件的受害者往往因為孟加拉缺乏完善的標準醫療程序，而難以訴諸法律或要求賠償。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》