　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

婦人抱怨腹痛20年！　照X光驚見「古董級手術剪刀」被縫進肚子裡

▲▼扁條線手術後出現外國口音綜合症。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲國外一名婦女手術後出現腹痛症狀，竟然忍了20年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

孟加拉一名55歲女性卡圖恩（Bachena Khatun）多年來時常感到腹痛，直到最近去醫院照了X光後才發現，她的肚子裡竟然有一把20年前留下的手術剪刀，終於在11日重新開刀取出。家屬透露，女子2002年花了所有積蓄到診所進行膽結石手術，術後一周就開始出現腹痛。

根據艾菲社（EFE）報導，孟加拉庫爾納市西部薩達爾醫院（Sadar Hospital）的外科醫師納揚（Waliur Rahman Nayan）11日為卡圖恩開刀，成功取出異物。他向媒體表示，卡圖恩目前恢復情況良好，「她最近就診時，我們為她做了X光檢查，最終發現一把剪刀留在她的腹部。」

納揚表示，聽說她在2002年曾在一家診所做了膽結石移除手術，但不知為何會把手術剪刀留在體內。卡圖恩的兒媳婦羅吉娜（Rozina）表示，她常常聽到婆婆說肚子痛，但大家從來沒想過她的肚子裡會有異物，這次手術的成功讓家人們都鬆了一口氣，「謝天謝地，剪刀已經拿出來了。」

孟加拉《達卡論壇報》報導，卡圖恩的其他家人透露，她在2002年把所有的積蓄都花在膽結石手術上，不過，術後一周就開始抱怨肚子痛，當時執刀的醫生對此置之不理，宣稱腹痛是正常現象也讓她出院。當地衛生部長伊斯拉姆（Jawaherul Islam）表示，當局已經下令對此事進行調查。

據悉，孟加拉經常發生手術室的醫療疏失問題，導致部分患者面臨致命風險。醫療人權專家指出，這類事件的受害者往往因為孟加拉缺乏完善的標準醫療程序，而難以訴諸法律或要求賠償。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
信義區確診廚師是她員工！女星緊急採檢「開始隔離」
星巴克連3天「買1送1」！時間出爐
麥當勞「1品項」一點就等半小時　前店員曝原因：賣完就GG
金鐘視帝拍戲「片酬只有10萬」　遭爆男主角出手金援真相曝
快訊／北市增一護理師染疫　「無關中興群聚」
境外單日增92例　柯文哲感覺「怪怪的」：國外PCR不準嗎？
快訊／又有護理師確診！北部增1本土「Ct16病毒量高」
18公分「月光權杖悠遊卡」限時開賣　價格曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

餐廳派出大肌肌猛男站台！民眾一見「超害羞桌邊服務」竟嚇到報警

「會染新冠的人都中了」　科學家：英Omicron疫情已達高峰

婦人抱怨腹痛20年！　照X光驚見「古董級手術剪刀」被縫進肚子裡

南韓大選形勢逆轉！尹錫悅「死亡交叉」青年支持度落後安哲秀

快訊／日本單日確診數破萬！東京增2198例創新高　大阪確診數翻7倍

公開扒光嬌妻！大馬「開箱新娘」風潮爆紅　新婚夜私密行為全曝光

顧客要求現炸雞塊！麥當勞員工「曝1招」完美反制　網一面倒挺爆

拆臍環意外發現「肚子多一個洞」　女戴8年崩潰：直接刺穿我腹部

慾火焚身難耐高速衝撞！他「邊開車、邊約砲」　撞出火球3人慘死

扯！警察沉迷Pokémon Go　「無視百貨搶劫案」嗨喊：抓到卡比獸了

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

過年拒絕返鄉...爸媽一招破解　兒子起身秒出門：鄉下好好玩！

阿姨沒關遠光燈！騎士快被閃瞎　回頭要求關掉被回：本來就這樣

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

餐廳派出大肌肌猛男站台！民眾一見「超害羞桌邊服務」竟嚇到報警

「會染新冠的人都中了」　科學家：英Omicron疫情已達高峰

婦人抱怨腹痛20年！　照X光驚見「古董級手術剪刀」被縫進肚子裡

南韓大選形勢逆轉！尹錫悅「死亡交叉」青年支持度落後安哲秀

快訊／日本單日確診數破萬！東京增2198例創新高　大阪確診數翻7倍

公開扒光嬌妻！大馬「開箱新娘」風潮爆紅　新婚夜私密行為全曝光

顧客要求現炸雞塊！麥當勞員工「曝1招」完美反制　網一面倒挺爆

拆臍環意外發現「肚子多一個洞」　女戴8年崩潰：直接刺穿我腹部

慾火焚身難耐高速衝撞！他「邊開車、邊約砲」　撞出火球3人慘死

扯！警察沉迷Pokémon Go　「無視百貨搶劫案」嗨喊：抓到卡比獸了

唐吉訶德二店確定1／20開幕！　官方正式公開

蕾神第2季「至少火拼到3、4月」！專家曝王力宏「業力引爆」時間點

本土疫情持續燒　他見防疫工作讚「反應變快」：是被萬華嚇到嗎

飯後不能馬上刷牙！醫揭「清潔口腔5地雷」：擠牙膏前別沾濕刷頭

信義區確診廚師是她員工！女星緊急採檢「開始隔離」：害怕又心疼

頭皮亮紅燈！家樂福掀「訂製去屑洗髮精」搶購熱潮！網友：洗一天撐兩天！

升三級警戒後「1行業慘歪」　鄉民見證谷底逆轉：錢數到手軟

影帝「三段式羞辱」惹哭安心亞　導演看不下去：快抱她一下啦！

星巴克1／12起推買一送一　85度C連續16天最優惠「第二杯20元」

壽星慶生5人同行1人免費！板橋五星Buffet再推「草莓甜點吃到飽」

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

國際熱門新聞

Omicron太強！專家：只戴一個外科口罩沒用

日動物園老虎咬斷22歲飼育員右手！前晚整夜沒回籠舍

別輕忽Omicron！　隱藏三大風險曝

立陶宛外長：讓台灣人以「台灣」為名不是錯誤

性愛馬拉松！他高潮瞬間GG斷了狂噴血

南韓光州建築物坍塌「6人失聯」10車被埋

想變更強壯　阿公一年狂打12劑疫苗

新冠病毒在空氣中20分鐘即「喪失9成傳染力」

傳訊給亡姊2年後收回覆　她一看慌了

台灣加碼投資立陶宛10億美元　友台議員爽刷整排鳳梨

兩包機近300人確診　竟是機場檢測出包

公開扒光新婚嬌妻！大馬「開箱新娘」爆紅

國際太空站驚現「偷渡大猩猩」抓狂追人

世衛：Omicron將感染歐洲半數人口

更多熱門

相關新聞

前十字韌帶損傷不會癒合　手術+復健痊癒關鍵

前十字韌帶損傷不會癒合　手術+復健痊癒關鍵

三十二歲的游先生是在跑步時受傷，當時只聽到右腳「啪、啪」二聲後，腳就整個無力無法繼續運動，一到醫院檢查，他的右膝蓋前十字韌帶斷裂、半月板也受傷。經花蓮慈濟醫院運動醫學中心主任劉冠麟以微創關節鏡進行重建手術之後，他積極配合一系列的復健計畫，很快的在六個月後，他的右腳肌力已恢復得與左腳一樣。

睜眼只有0.1cm！大叔術後贈百萬助病童

睜眼只有0.1cm！大叔術後贈百萬助病童

整形整到死！正妹一次做3手術丟命

整形整到死！正妹一次做3手術丟命

73歲婦劇痛就醫　X光照出懷石胎35年

73歲婦劇痛就醫　X光照出懷石胎35年

孟加拉郵輪大火37死　船上載800人

孟加拉郵輪大火37死　船上載800人

關鍵字：

腹痛手術手術剪刀體內異物醫療疏失開刀取出孟加拉

讀者迴響

熱門新聞

17分鐘私密影片遭外流！　李靚蕾怒轟王力宏

李靚蕾崩潰　王力宏親曝「闖吾疆3男身份」！

本土8天累計+43這行業超抖　網：可以轉行了

快訊／By2再開嗆李靚蕾：又撒謊！　曝光「私訊影片」狠打臉

快訊／蕾神震怒！8點開錘「將公開不堪證據」

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

染疫照服員銀行接觸者3人確診！

李靚蕾曝監視器畫面！　王力宏趴門對峙、第3人躲角落

李靚蕾再掀「硬闖吾疆男」真實身分！

愛挖耳朵恐致癌！名醫「警告3下場」

女生不在意男生開TOYOTA或雙B

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

妹子一年「狂存100萬」　職業揭曉網跪了

李靚蕾曬私訊狠打臉By2妹Yumi！揭「21天沒收到證據」真相

王力宏一出關就衝突！李靚蕾轟他「帶3陌生男硬闖」：孩子們嚇哭了

更多

最夯影音

更多
《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑
隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

過年拒絕返鄉...爸媽一招破解　兒子起身秒出門：鄉下好好玩！

過年拒絕返鄉...爸媽一招破解　兒子起身秒出門：鄉下好好玩！

阿姨沒關遠光燈！騎士快被閃瞎　回頭要求關掉被回：本來就這樣

阿姨沒關遠光燈！騎士快被閃瞎　回頭要求關掉被回：本來就這樣

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面