公開扒光嬌妻！大馬「開箱新娘」風潮爆紅　新婚夜私密行為全曝光

▲馬來西亞「開箱新娘」風潮爆紅，引起大批穆斯林和宗教局反彈，明令禁止相關「異端行為」。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞最近掀起一股「開箱新娘」（Unboxing Bride）的風潮，不少年輕穆斯林夫妻會在在新婚夜，拍下丈夫如何協助新娘將頭紗和頭巾上的裝飾一一解開，並上傳到TikTok與網友分享。然而這種行為卻遭到大批穆斯林譴責，甚至連伊斯蘭宗教局也下令禁止相關「異端行為」。

綜合當地媒體報導，馬來西亞「開箱新娘」的影片多數是由年輕的穆斯林新婚夫婦所攝。剛結婚的妻子負責掌鏡，而丈夫則會在鏡子前協助妻子脫去頭巾上的裝飾。儘管這些影片的尺度還算保守，並未像西方國家的影片一樣全身脫光，不過這股潮流還是引起了國內穆斯林一面倒的撻伐聲浪，甚至連宗教司都出言怒斥這些新婚夫妻「不知廉恥」。

當地著名宗教司阿斯瑪（Asma Harun）批評，這些年輕夫妻才剛結婚就在鏡頭前寬衣解帶，「他們難道一點羞恥心都沒有嗎？伊斯蘭教最重視的就是羞恥心，真主的智慧是不引發他人的（色欲）污衊，不做讓人看了不悅，或影響他人的行為，這些丈夫應該要保護妻子隱私的身體部位（aurat）並維護他們的尊嚴，不可成為卑賤（dayus）的丈夫」。

大部分的穆斯林網友也對這股潮流表示不解，他們紛紛留言表示，這些影片內容明顯已違反伊斯蘭教義，而且這樣的行為有「物化女性」的嫌疑，「真的那麼想開箱新娘不是不行，而是應該在私底下進行，丈夫怎麼能把妻子『免費給別人看』呢？這是一種罪孽（dosa）」，「我作為女性看了也很不舒服，甚至還覺得十分尷尬」。

霹靂州伊斯蘭教宗教局隨後也在網路發文，促請民眾遠離這類違反伊斯蘭教義的行為，強調丈夫必須維護和捍衛自己和妻子的尊嚴，將親密行為留給2人，以免招來罪孽和各類誹謗。

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