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神鬼行者出書　文史工作者許献平新書發表

▲文史工作者許献平，最新得力作《有求必應－台灣有應公的鄉野傳奇》與《鹽田曬玉細說從頭－七股鹽場職工口述歷史》在七股鹽山舉辦聯合新書發表會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲文史工作者許献平，最新得力作《有求必應－台灣有應公的鄉野傳奇》與《鹽田曬玉細說從頭－七股鹽場職工口述歷史》在七股鹽山舉辦聯合新書發表會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

出生於台南七股區後港社區的文史工作者許献平，於教育界退休後從事寫作多年，主要專長右手寫宮廟神佛，左手寫厲祠魂靈，被百萬小說家詹明儒封為「神鬼行者」，許献平老師最新得力作《有求必應－台灣有應公的鄉野傳奇》與《鹽田曬玉細說從頭－七股鹽場職工口述歷史》在七股鹽山舉辦聯合新書發表會。

七股區長顏文穗、七股鹽場場長李俊宏、佳里警分局中鹽派出所所長施信結、台南市警局警務員李晟邦、百萬小說家詹明儒、文史專家黃文博等許多小說家及作者均出席共襄盛舉，場面熱絡。

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▲文史工作者許献平，最新得力作《有求必應－台灣有應公的鄉野傳奇》與《鹽田曬玉細說從頭－七股鹽場職工口述歷史》在七股鹽山舉辦聯合新書發表會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「有求必應－台灣有應公的鄉野傳奇」是許献平老師在南瀛大地以鄉鎮為單位，地毯式搜索、出版《南瀛厲祠誌》的空檔，將敘寫厲祠魂靈的視野，從南瀛大地望向台灣全島，一步一腳印田調、撰寫、集結成冊的有應公傳奇故事，全書共收錄31篇，分布在雲林、嘉義縣市、台南市、花蓮縣、台東縣、屏東縣等地區，這些魂靈厲鬼，除台灣在地外，還有日本、荷蘭、韓國等國籍，誠如國立成功大學中文系教授陳益源在推薦序中所說的「這些冤魂厲鬼的傳奇故事，跨越國籍、種族和性別，讀來令人悲憤，有時則叫人感傷。」

許老師献平說，泡壺茶或沖杯咖啡，在榕樹涼蔭躺椅上，或品茗或喝咖啡，邊聽他細說台灣有應公縹緲悠遠的鄉野傳奇，是啟動他順利出版的原動力。

至於 「鹽田曬玉細說從頭－七股鹽場職工口述歷史」一書，許献平老師指出，從日治昭和10年（1935年）台灣製鹽株式會社開闢「台鹽區」起，至2002年頂山鹽區停曬為止的七股鹽場，共有68年白金歲月的生命歷程。

▲文史工作者許献平，最新得力作《有求必應－台灣有應公的鄉野傳奇》與《鹽田曬玉細說從頭－七股鹽場職工口述歷史》在七股鹽山舉辦聯合新書發表會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

訪談內容有：「允定號」的研發與製造、鹽山的觀光發展、第一工區（扇形鹽田）及第二工區（青鯤鯓鹽區）的開發、鹽灘結構、洗滌設備、粉碎設備、鹽灘機械化、鹽灘機械改良、耕耘機操作、調度秤放、鹽斤放運、機關車鹽路、多角化經營、生產課業務等等，以及老鹽工、鹽工子弟、督導員、退休鹽務警察、鹽聯會、日治時期工友、幼童保母、助產士…等的訪談，全方位呈現七股鹽場的面貌，可以說是1本七股鹽場的簡史，亦提供在七股地區服務的公教人員迅速掌握地方文史的優質教材。

▲文史工作者許献平，最新得力作《有求必應－台灣有應公的鄉野傳奇》與《鹽田曬玉細說從頭－七股鹽場職工口述歷史》在七股鹽山舉辦聯合新書發表會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，另佳里分局及市警局警務員李晟邦為宣導2022年重要節日實施期程及治安平穩、交通順暢及為民服務的工作三大主軸，與防疫安全由中鹽派出所所長施信結及路老師李晟邦警官到場宣導工作主題等等，與出席人士熱烈互動，宣導效果良好。

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