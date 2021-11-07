《走路回家－與青少年開講》小野新書導讀　黃偉哲下單300本書贈國中小

▲作家小野近日發表新書《走路回家》，來到台南市安南區海尾朝皇宮舉辦《走路回家－與青少年開講》廟口講壇，台南市長黃偉哲下單300本送國中小學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

作家小野近日發表新書《走路回家》，7日來到台南市安南區海尾朝皇宮舉辦《走路回家－與青少年開講》廟口講壇，台南市長黃偉哲、副市長趙卿惠出席與小野老師及台江流域學校師生對談，以文學和環境政策對話，分享台南市結合環境教育及社區營造的理念，讓低碳永續城市願景得以築夢踏實。





黃偉哲表示，長達45公里的「山海圳綠道」從台江國家公園為起點出發，南市府持續在台江內海打造生態保護綠道，海佃路溪頂寮建立生活文化綠道，南科營造生活古文明綠道，以及終點烏山頭水庫整治水利工程綠道，一步一步累積，開拓著大家上學走的路、上班的路、陪阿嬤散步的路以及我們人生的路。





黃偉哲說，山海圳串聯了很多國家重要的歷史建築、遺跡，親自走一遭將可以看見很多歷史現場彼此串連。因此他將採購300本書贈予台南市國中小收藏，期望學子也能在走讀的過程中，喚起對歷史場景的認識及愛鄉護水的環保意識。





小野分享這本書的創作理念，說書題所說的「回家」是一個心理狀態，你可以為它做什麼事情的地方，跟這片土地有感情，自覺「根」在這裡，這裡就是你的家，它不一定是你真的回到家，而是跟土地有連結，就是你的家。他也說感謝台南共同促成「山海圳」國家級綠道的完成，往後會常來台南跟師生們交流更多有關土地、環境保育的理念。





教育局表示，《走路回家》以綠道做為學子踏溯台南本土的生態學習教室、文化路徑及重視環境低碳意識，以走讀的力量，認識台江家鄉文化，認識身之所在的土地。期望學校師生也能透過走讀，探究山海圳綠道的歷史、生態及文化，響應減碳行動及永續生活實踐，守護家園的綠道，共同為2030淨零排碳目標努力。