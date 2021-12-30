「安平迎媽祖上香山」新書發表　安平開台天后宮、石門國小淵源深厚

▲台南安平開台天后宮，舉辦「安平迎媽祖上香山」繪本新書發表。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

本著向下紮根的推廣義意，由台南市文資處指導，安平開台天后宮執行的「安平迎媽祖上香山」繪本 ，除了延續先前的好評外，此次的特色是將繪本的文字與圖案設計，皆由石門國小師生共同創作完成！



台南安平的宗教資源豐富，安平開台天后宮的「安平迎媽祖上香山」是安平區第一個核定登錄的市定民俗，靈濟殿的孤棚祭，安平鎮城隍廟的公普也都陸續列入，數年前靈濟殿的「孤棚祭」以繪本方式展示呈現祭典的精神，得到了安平大眾的高度肯定。

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台南安平開台天后宮指出，為何會與石門國小合作？因創校百年的石門國小，也可說是安平歷史現場！清代的鎮渡口，天妃宮（開台天后宮舊稱），安平諺語中的「石門樓」，開台天后宮內奉祀的二位石將軍，皆位於石門國小校區，與開台天后宮頗具淵源！

石門國小校長劉珍琳表示，非常榮幸台南市文資處及安平開台天后宮的繪本交給該校繪製！原本繪本製作期間，預計為 2021 年的 5 月至 9 月。後來因為疫情三級警戒，依法令規定停課， 壓縮了創作時間。老師們為了不擔誤小朋友學習上課的時間，先到開台天后宮拍攝大量照片作為參考。

至於神明與人物部分，為何不用畫圖，而用黏土塑形方式表現？指導老師們表示，每位小朋友 皆有不同的才能，多元教育的發展也是教育學習的宗旨。黏土容易型塑的特質，增加小朋友參與度 的良好工具，雖然樸拙 ，但是其中媽祖的衣飾顏色、黑臉特徵及神明的特質…，都有背景圖案及廟裡的禮祭器，如法器、儀杖、布兵旗…，可以說是跟時間賽 跑的情況下，將廟內的文物高度還原。這次的活動除了以繪本方式讓學生認識宗教禮俗外，並邀請石門國小同學扮成英式貴族，中式旗袍、漢服，將繪本 內容以英語、國語、台語為新書發表活動繪本朗讀表演！還製作了小朋友創作心得的影片，希望能讓小朋友有個不同以往的體驗！

開台天后宮主委盧友禮表示，安平迎媽祖的盛況，在各項文獻中都有記載。在安平甚至有「香山米粉吃未落」的特色諺語，可以說是安平人引頸期盼的宗教盛事。2022 年正逢四年一科的媽祖上香山，此次的繪本創作，除了推廣與紮根在地以外，更是為了明年度的活動暖身。

開台天后宮為了能全程呈現原汁味的「安平迎媽祖上香山」古禮祭典科儀，已經緊鑼密鼓的開始籌備相關的事宜! 由2021年起至2022年農曆3月，將有一系列「安平迎媽祖上香山」的活動，精彩可期！