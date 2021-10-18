三代織女、漆采本紀專書面世　從紙上和特展領略南投傳統工藝奧秘

▲南投縣文化局15日舉行《三代織女》、《漆采本紀》傳統工藝新書發表會（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為讓更多民眾了解賽德克織布及傳統漆藝技術，南投縣文化局委託文化部重要傳統工藝保存者張鳳英及雲科大教授黃世輝團隊，協助編纂相關專書；經過一年努力，《三代織女─一個賽德克家族的技藝與記憶》、《漆采本紀─南投縣漆藝發展史》分別出版面世，並搭配傳習成果展，期盼讓賽德克編織、傳統漆藝更貼近生活，進而保存、傳承並發揚光大。

新書發表會15日在南投縣文化局盛大開幕，現場並舉辦簽書會，吸引不少對原住民族文化及漆藝有興趣的民眾共襄盛會；活動由賽德克傳統文化藝術團進行開場表演，縣府文化局長林榮森、縣議員賴燕雪、立委許淑華助理江敏源、馬文君秘書陳啟昭及編纂書籍的幾位老師都出席，表達對傳統文化的重視。

縣府文化局指出，《三代織女》一書記錄張鳳英的外婆張玉英、媽媽張貴珠以及她本身一家三代的賽德克族傳統織布過程，《漆采本紀》一書則是黃世輝團隊蒐集大量文獻、多方訪查及研究，進而完成撰寫。

張鳳英表示，她從小看外婆織布而產生興趣、使用的織布機也源於外婆與母親，《三代織女》詳盡紀載老中青原住民織布文化背景及社會變遷，也介紹織布技法、材料製作，每代的做法背景、呈現追求的目標都不同：阿嬤織布、家人才有衣服穿，媽媽因經濟起飛，專注在製作觀光地區商品，她則是從2012年被文化局登錄為賽德克傳統織布工藝保存者後，迄今不斷進行有系統的傳習課程，希望能為後代提供創作及發展的基礎，也為珍貴文化資產留下紀錄。

黃世輝說，南投於日治時代屬於台中州，當時漆藝學校中培養出幾位大師，讓漆工藝開枝散葉、吸引越來越多人投入；《漆采本紀》中從漆術源起、漆術原料到漆藝創作、教學發展，發現南投堪稱工藝寶庫，能將之紀錄下來是很榮幸的事。

縣府文化局表示，為讓傳統表演藝術保存團體自行織作完成演出用的傳統服飾，媒合張鳳英藝師與賽德克傳統文化藝術團（傳統表演藝術賽德克族祭典舞蹈歌的保存團體），在仁愛鄉南豐村辦理賽德克族傳統織布工藝傳習，傳習計畫成果展即日起至11月3日在文化局文物陳列室展出。



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