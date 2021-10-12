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費時9年！JK羅琳出版新書《聖誕小豬》　台灣、英國10／12同步上市

▲▼《哈利波特》作者J.K.羅琳再度推出最新作品《聖誕小豬》（圖／Photography Debra Hurford Brown © J.K. Rowling／皇冠提供）

▲《哈利波特》作者J.K.羅琳再度推出最新作品《聖誕小豬》（圖／Photography Debra Hurford Brown © J.K. Rowling／皇冠提供）

記者張寧倢／綜合報導

以《哈利波特》系列深受全球讀者喜愛的作家J.K. 羅琳出新書了！她花費9年時間完成的新作《聖誕小豬》於12日在台灣、英國等全球30多國同步出版發行，故事講述一個男孩傑克失去從小最珍愛的玩具「德兒豬」，後來作為補償得到的玩具「聖誕小豬」竟然會說話，還帶著傑克一起踏上冒險旅程。

英國暢銷作家J.K.羅琳（J.K. Rowling）於2020年疫情封城期間，曾免費連載《伊卡伯格》提供孩子們觀看，更將全書版稅捐給受到疫情影響的弱勢團體，而事實上，她繼2007年《哈利波特》（Harry Potter）最終章《死神的聖物》後已有十多年未出版童書，如今這本花費9年時間籌備的新作《聖誕小豬》（The Christmas Pig）終於問世，在台灣的繁體中文版由皇冠出版，並訂於12日與英、美、法、德、日等全世界30餘國同步上市。

《聖誕小豬》的主角小男孩傑克有一個最心愛的毛巾布玩偶「德兒豬」（Dur Pig，簡稱DP），沒有DP的陪伴就睡不著覺，某天DP卻被繼父布蘭登的女兒荷莉丟出車外，再也找不回來。雖然之後傑克得到了另一隻「聖誕小豬」（Christmas Pig，簡稱CP）作為賠償，但對傑克來說，任何玩具都無法替代DP；沒想到，聖誕夜帶來了奇蹟，傑克在睡夢中聽見CP開口說話，還施展魔法和傑克一起出發到「失物之地」尋找DP，展開一段奇幻的冒險旅程。

▲▼ J.K.羅琳為她的推文道歉。（圖／路透）

▲《哈利波特》作者J.K.羅琳推出最新作品《聖誕小豬》。（圖／路透）

羅琳向英國《每日郵報》表示，雖然故事是虛構的，但最初的創作靈感的確是來自一個真實的玩具，「更準確地來說，是『一對』玩具。」她的兒子大衛（David）小時候也有一隻沒有它就睡不著覺的玩具豬，他喜歡把豬藏在各種各樣的地方，偶爾還會為了找玩具豬而拖到上床睡覺的時間，羅琳擔心之後可能會找不回來，就買了第2隻玩具豬，結果大衛某天意外找到替代品，便宣布它倆是豬豬兄弟，一併留了下來。

羅琳說，大衛對於永遠失去心愛玩具豬的恐懼，讓她想到一個玩具替代品的意義產生興趣，「因為我知道你永遠不可能是原來的玩具，它有許多關聯和記憶，慢慢地，故事中的『失物之地』開始構築成形。」

皇冠提到，此次特別邀請超人氣藝術家吉姆．菲爾德（Jim Field），為這本書繪製精美封面以及書內插圖，這是一個充滿愛與希望的童話冒險故事，也是聖誕、新年假期適合送給孩子的禮物，誠摯邀請所有讀者一起來感受全世界最棒的說書人的文字魔力。

▲▼J.K.羅琳花費9年時間完成的童書《聖誕小豬》（The Christmas Pig）於12日在台發行。（圖／翻攝自亞馬遜網站）

▲J.K.羅琳花費9年時間完成的童書《聖誕小豬》於12日在台發行。（圖／翻攝自亞馬遜網站）

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