居服員突破防護染3人　醫師：戴口罩就不會互相傳染的時代已過去

▲聯邦銀行健行分行員3人確診，均曾經與確診居服員（案17472）有面對面互動。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

中央疫情指揮中心12日上午新增96個確定病例，其中本土4例、境外移入92例。對此，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男表示，新增4例本土中除一例是舊案外，其餘是居服員到銀行洽公，進而傳染給銀行員，「這是2年疫情以來，從來沒發生過的事」、「戴口罩就幾乎不會傳染的時代已經過去了」。

指揮中心12日新增本土4名病例中，有3例為聯邦銀行健行分行行員，均曾經與確診居服員（案17472）面對面互動，當時居服員及行員全程都有戴口罩，不料3人還是被傳染。

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對此，醫師沈政男12日在臉書分析，「注意，你我都戴口罩，就幾乎不會彼此傳染的時代，已經過去了」、「戴口罩，對omicron來說，如果兩人靠得太近，或是口水噴太多，還是可能傳染」。

他說，「話少，是美德，在疫情當中早就凸顯出來了」、「吃飯快，也是美德啦，趕快吃飽，要聊，離開餐廳再去聊」。

至於如何看待這一波疫情，他認為「場群聚所衍生的疫情，應該是可以圍堵，不至於爆發」。他也指出，值得觀察的是7+7，還記得去年四月，華航機組員染疫，原本大家都以為守下來了，沒想到病毒已悄悄進到社區。

他點出，當這一波機場群聚逐漸收斂的時候，會不會另一波疫情正在悄悄蔓延，會不會7+7已經讓病毒漏到社區，所幸7+7施行至今滿四周，尚無病毒漏到社區的跡象，是另一個讓人稍可放心之處。