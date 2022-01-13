河南禹州34歲志願者疲勞過度猝死　確診者「有人打完三劑還中」

▲6000名醫護人員進駐河南禹州，為當地民眾進行核酸檢測。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

河南許昌市下轄的禹州市為當地本輪Delta疫情最嚴重的地區，禹州市更早在3日便實施全市居家隔離的封城政策，仍難以阻止疫情持續傳播。據了解，在禹州市今（13）日公布74例確診者足跡及情況，部分民眾甚至已打完第3劑加強針仍確診。同時，禹州市也傳出一名志願者因過勞而猝死，令人不勝唏噓。

▲河南禹州13日將進行全市第9輪核酸檢測。（圖／CFP）

《新華網》報導，河南禹州本輪新冠肺炎疫情暴發後，劉飛作為志願者一直奮戰在抗疫一線。1月11日，他因勞累過度倒在工作崗位上，年僅34歲。據悉，河南禹州市全市採取人車封控管理，當地政府及志願者得承受極大的身體及心靈壓力，以完成即時服務民眾的工作任務，正因為如此，才發生這起令人遺憾的事件。

此外，禹州市疫情防控指揮部也陸續公布確診者足跡及接種疫苗的情況。值得注意的是，這74名確診者皆以完成2劑疫苗接種，其中，還有18人曾接種過加強針或第3季疫苗仍確診。此外，也有一名2歲的孩童因家人確診而受到傳染，並未注射任何一劑疫苗。

面對Delta疫情肆虐，禹州市已出現275例確診病例，該市也決定今（13）日再度啟動第9輪全市民核酸檢測行動，確保在封城的情況下能找出隱藏在人群中的確診病例，藉此堵截疫情進一步的擴大。