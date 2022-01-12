美疫情一天破3紀錄　單日增138萬例、逾14萬人住院！7天均值創新高

▲美國10日在一天之內就創下3項疫情指標的新高紀錄。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國新冠肺炎周一創下單日新增病例超過138萬例的全球最高紀錄，新增病例的7天平均值達到新高，平均每天有75.4萬例確診。而根據美國衛生及公共服務部（HHS）追蹤統計，住院人數大幅增加至14.4萬人，超越了2021年1月14日創下的14.2萬名住院者的歷史高點。

美媒《今日美國》（USA TODAY）分析約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins）數據指出，美國10日創下單日確診超過 138 萬例的新高紀錄，比起3日創下的103萬例高峰還多出逾30萬例。報導稱，由於許多州在周末不會通報病例，導致周一的病例數通常較高，但這樣的差距仍足以顯示Omicron病毒株持續在美國快速傳播，且推高了7天平均值至75.4萬例。

根據美國HHS數據，截至9日共有14萬4441名美國人染疫住院，超越了去年1月14萬2315人住院的歷史高點，且截至12日之前已攀升至14.7萬人。另外，約翰霍普金斯大學數據顯示，截至台灣12日上午9時21分為止，全美總計確診數已超越6225萬例、染疫死亡人數達84.2萬人。

路透社報導，預測模型估計，美國可能在1月下旬達到疫情高峰，屆時總住院人數將超過27.5萬，甚至是30萬人，恐將對美國醫療量能造成龐大壓力。美國急病控制暨預防中心（CDC）上周發布每周回顧數據稱，Omicron是造成美國全境病例激增的原因，在整體病例中可能佔95％的極高比例。

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