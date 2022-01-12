北市159家防疫旅館空調合格　柯文哲：5家須暫停營業「輔導改善」

記者袁茵／台北報導

台北市累計爆發4例防疫旅館群聚感染案，使台北市政府下令查核防疫旅館空調系統；台北市長柯文哲12日公布查核情況，165家防疫旅館中，共有159家合格或細部改善中，另有5家暫停營業、輔導改善。

台北市政府12日下午召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，並說明北投個案（案17588）情況、北市開設7座中型篩檢站地點、防疫旅館空調查核狀況等議題做回應。

▲柯文哲出席台北市防疫記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

針對防疫旅館查核系統，柯文哲表示，這兩週在檢查台北市165家防疫旅館的空調，到現在看起來有84家合格，但加上有些旅館可做小改善，例如風扇換新等，大概共有159家能在3天內做改善，「只剩下5家比較需要暫停整層營業，我們看能否改善，太困難就算了，就不要讓它再參加（防疫旅館）。」北市能確保3天內有159家防疫旅館可安全使用。

柯文哲說，北市開始調動醫護天使團，每週到防疫旅館做SOP流程檢查，確保人員運作是正常，同時要例行主責制度，旅館老闆必須自行確認工作人員是否符合北市疫苗政策，也就是打滿2劑疫苗才可工作，打2劑疫苗且超過3個月則要接種第3劑，「由於政府沒辦法做普查，只能用抽查，所以要求所有防疫旅館盡自己責任。」

▼北市防疫旅館空調查核。（圖／北市府提供）