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確診護理師男友工作餐酒館店休14天　員工PCR全陰性並入住防疫旅館

▲▼北市確診個案足跡。（圖／北市府提供）

▲北市確診個案足跡。（圖／北市府提供）

記者黃士原／台北報導

台北市聯合醫院中興院區爆發群聚感染，2名護理師案17570、案17571，以及案17570的男友案17572染疫，其中案17572為信義區某餐酒館廚師，其上班地點Walden II 桃源二村餐酒館會店休14天，其他員工PCR篩檢呈現陰性，並且也都入住防疫旅館跟居家隔離，餐廳也在臉書表示，希望大家可以等他們回來，繼續帶歡樂給大家。

確診護理師男友案17572其工作餐酒館為台北信義區的「Walden II 桃源二村 台北桃花源」餐酒館，該餐廳12日中午在臉書貼文表示，「謝謝大家的關心，二村已經依照政府規定，做好全面的消毒」，而店裡其他員工已經做了PCR篩檢並且都呈現陰性，已經做了pcr 篩檢都呈現陰性，也都入住防疫旅館跟居家隔離，目前餐廳會店休14天，「希望大家可以等我們回來，繼續帶歡樂給大家，在這段休息時間，我們會好好休息照顧自己的身體」，也也希望其他二村的朋友，也要好好照顧自己的身體。

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台北市衛生局11日傍晚表示，北市新增3名本土病例，其中2名為台北市聯合醫院中興院區專責病房護理師，案17570為台北市居民Ct值13，案17571為新北市居民Ct值15；另1名為案17570的密切接觸者案17572，居住在新北市，Ct值29。截至11日中午12時，已匡列25名醫護、清潔人員居家隔離，共計採檢88人，採檢結果86名陰性、2名待安排。

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