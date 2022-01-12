一週3例不明感染升三級？　柯文哲：要有信心！我們抵抗力沒那麼差

記者袁茵／台北報導

桃園機場爆發群聚感染引發外界擔憂，台大兒童醫院長黃立民11日提到，現在看來最危險的還是雙北，如果一週有2、3起不明感染，就要考慮升級。對此，台北市長柯文哲回應，將流動人口算進去，台北市打滿2劑疫苗率達80％，「我們抵抗力沒有那麼差，就算1、2個社區突破還擋得住。」

台北市政府12日下午召開防疫記者會，針對黃立民認為，未來若出現2至3例不明感染就要考慮升三級？柯文哲表示，現在跟2021年5月情況不同，自己有查過台北市的數據，若將流動人口算進去，那打滿2劑疫苗率達80％。

▲台北市長柯文哲出席台北市防疫記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲提及，就算遇到Omicron變種病毒，但如果有打滿2劑疫苗，「被感染也還好，因為是感冒症狀，不是要插管、呼吸窘迫症、送到加護病房、死掉，至少現在看來數據沒那麼嚴重。」在台北市打滿2劑疫苗率80％的狀態下，封城標準可以嚴格一點，「不要動不動就封。」

柯文哲認為，很多餐廳的尾牙被取消，這一波下去已哀鴻遍野，作為政府還是要在防疫、經濟發展之間取一個平衡，若下令3天禁止內用，「那還得了！」政府應取餓死、病死加起來的最低值。

最後，柯文哲強調，「國民要有信心！」台北市2劑疫苗率達到80％，「我們抵抗力沒那麼差，就算一兩個社區突破也還擋得住。」

▼台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）