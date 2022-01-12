守護安心上下學的路程　台東縣府補助武陵國小購置學生交通車

▲武陵國小舉辦交通車啟用典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了解決偏鄉孩子上學的困難，台東縣政府爭取教育部「教育優先區改善交通車計畫」補助款276萬元，提供台東縣延平鄉武陵國小購置交通車。學校為迎接交通車的到來，特於日前辦理交通車啟用典禮，由部落耆老以布農族傳統祈福儀式，武陵及永康部落村民聚集祝賀與分享，為台東偏鄉教育資源再創福祉。

台東縣延平鄉武陵國小永康分校自民國96年裁廢起，長期以租賃遊覽車接送永康部落學童上下學，由於接駁次數及時間有限，今年在武陵國小及台東縣政府極力爭取下，獲得新購置學生交通車1輛，未來將能實際配合各年段學童放學及課輔、球隊訓練時間，提供學童及家長更安心、安全的就學權益。

教育處長林政宏指出，此次補助經費還包含交通車配備行車紀錄器、倒車雷達及車用螢幕等設備升級，確保行車安全，除了硬體設備的購置，另外台東縣政府每年將全額補助學校司機、隨車人員等人事費及保險、油料、保養、維修管理等費用，透過長期性資源的挹注，使交通車順利擔負起接送學生上下學的重要使命。

武陵國小家長會長邱天星代表所有家長感謝縣府的協助，讓孩子都能平安上學，減輕山區家長接送學童上下學的壓力與負擔，更讓家長們在工作勞碌之餘，無後顧之憂。武陵國小交通車的使用，除提升永康部落學童上下學的交通便利，也會搭配戶外教學、課外活動及校隊組訓使用，讓偏鄉部落的孩子上學之路更加順暢。