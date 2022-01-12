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台東文健站「部老運動會」　3千長者同歡

▲台東縣政府舉辦部落文化健康站「部老運動會」，各鄉鎮共3,000多位長者前來同歡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府舉辦部落文化健康站「部老運動會」，各鄉鎮共3,000多位長者前來同歡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了增加部落長者外出活動的機會，台東縣政府12日舉辦部落文化健康站「部老運動會」，各鄉鎮共3,000多位長者前來同歡，展現台東原民部落長者的熱情與活力，並由縣長饒慶鈴為去(110)年績優的24個文健站頒發總金額100萬元獎金。饒慶鈴表示，縣府設計體適能、懷舊等不同課程及活動，增進部落長輩身心靈健康，另特別為績優文健站頒獎，感謝照服員等工作夥伴的付出，讓文健站成為長輩的第2個家，未來也即將增加更多站點，服務更多長者。

饒慶鈴表示，台東共有91處文健站，縣府持續努力讓文健站的服務品質升級，增加長者的社會參與，另也在每站增設1名專職廚工，讓老人家吃得安全安心。而為了鼓勵各文健站持續精進，藉由運動會表揚24個績優文健站，頒發總金額百萬獎金予以鼓勵及肯定，照服員是支撐文健站的核心人物，期許大家未來繼續為部落族人努力。

▲台東縣政府舉辦部落文化健康站「部老運動會」，各鄉鎮共3,000多位長者前來同歡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府舉辦部落文化健康站「部老運動會」，各鄉鎮共3,000多位長者前來同歡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

原民會主委夷將‧拔路兒Icyang．Parod提到，文健站是深根部落的重要照顧服務據點，給長者無障礙友善的健康環境一直是原民會努力的方向，今年度挹注台東縣文化健康站2.7億元，目前已達91站為全國最多站數縣市，春節前還將審核文健站申請案，還會再增加站數，希望促使長者們在文健站的照顧品質更為提升。另外，為推動族語，照服員未來凡通過中級認證薪資將每月增1千元薪資，中高級增2千元。

部老運動會共有90個文健站齊聚一堂，早上以創意進場拉開序幕，下午由國立台東大學體適能團隊帶領長者參與趣味競賽，推出「趕豬達人」、「當我們同在一起」、「無敵繩隊友」3項關卡，訓練長者眼手協調能力，現場激烈的加油吶喊聲及歡笑聲讓場面熱鬧非凡，並於折返線擺放懷舊拼貼畫印製的大型積木，利用拚積木方式欣賞各個文健站的作品。

除了頒發創意進場優秀的長光、南溪、僅那鹿角3個文健站，因各文健站表現優異，饒慶鈴及原民會主委夷將‧拔路兒更現場再加碼頒給南王、台坂及新武等3個文健站；另也頒發趣味競賽最快完成的加羅板、台坂、利稻、巴布麓、嘉蘭及新武、真柄(並列)6個文健站。

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