台商曝光海鮮檢疫證明　陸海關超嚴！韓4家冷凍業者也被查禁　

▲台灣兩家養殖石斑魚業者被大陸海關點名使用禁藥。 （示意圖／水試所）

記者任以芳／北京報導

大陸海關總署動植司等單位發布警示通報，直接點名台灣業者王志義和戴兆鐘石斑魚養殖場使用禁藥。消息曝光後，外界指向繼水果之後，陸官方對水產台商「殺雞儆猴」？接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的吳姓台商則說，其實是大陸海關變的非常嚴格，以前是「抽檢」，現在是「全檢」外加一堆證明。他也向記者提供多張進口海鮮的證明書，大陸「針對」所有國外凍品、活體海鮮、冷鏈業者必須經過各類檢疫，過關才發證，但只要一件商品超標，就是「違法違規」等於全部賠本。

▲ 韓國4家冷凍業者被驗出新冠病毒，經通報後只公布註冊編號。（圖／翻攝 大陸海關總署）

陸官媒《新華社》6日報導指出，大陸海關總署動植司等單位直接點名台灣業者王志義和戴兆鐘石斑魚養殖場，被檢出有禁用藥，暫停受理申報，對台灣其他養殖企業輸大陸活魚按照布控指令加強檢驗檢疫。

同一天，韓國有4家獨立冷庫部分批次包裝樣本被檢出新冠病毒核酸陽性，內文指出2020年第103號的規定，陸全國海關自即日起暫停接受4家韓國獨立冷庫註冊編號（KP-032、KP-695、KP-151、KP-693）的產品進口申報1周。相較處理台灣做法，大陸海關通報「沒有」公開韓國業者資訊，只有註冊編號。

接受訪問的吳姓台商表示，「為何只公布台灣業者名字，無法理解。但陸官方公佈違規名單都是『針對』單一廠商，希望避免牽連和恐慌效應。」由於，2020年湖北武漢華南海鮮市場是新冠病毒爆發點，同年北京新發地疫情也和冷鏈海鮮有關聯。因此，大陸官方現在針對凍品、活體海鮮進出口檢疫非常嚴格。

▲海鮮進口大陸十分嚴格，需要各類檢疫證明 。（圖／台商提供）



吳姓台商本身在華中、華南一帶做海鮮生意，非常熟悉大陸海鮮市場需求。大陸民眾近十年對石斑魚需求量大增，台灣屏東的石斑魚特別搶手，一般從台灣送到廈門過海關，魚打氧後再送去上海或各地海鮮市場，過程都很輕鬆快速，但現在沒這麼好混。

吳姓台商直言，不管是疫情前後，所有國外、台灣養殖業者都有超標問題，尤其越南海鮮常有用藥超標的情況。以前是「抽檢」還能賭一把，現在是「全檢」，拆箱檢查一件一件檢驗，就算只有一件商品超標，也視為整批貨有問題，很難再「睜一隻眼閉一隻眼」。

他也進一步解釋「全檢」流程，海鮮凍品2020年以前只要檢疫三天，疫情爆發後變成一個月，到了2021年縮短半個月。而且是每一件凍品都要檢疫，時間成本耗費驚人。舉例，以前從南美洲運到大陸的海鮮只要43天就能變現，現在加15天檢疫。58天下來，光是卡關貨櫃成本根本不划算，導致近期進口海鮮的商人越來越少。

▼ 取得大陸檢疫證明非常困難，凍品簡易至少半個月。（圖／台商提供）



▲ 海鮮進口大陸還需要「核酸證明」。（圖／台商提供）

至於海鮮活體檢疫流程？接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的王姓台商指出，沒有疫情之前，海關抽檢最快兩個小時搞定。現在依照不同關口有不同時間，廣州算是最快3到4小時、上海和廈門至少要7到8小時。這樣算下來，凍品和活體的檢疫成本，至少多3%到2.5%。

從王姓台商提供各項證明顯示，現在不管是台灣石斑還是國外各類龍蝦海鮮，只要進口到大陸必須有證才能過關。像是「消毒」證、「核酸檢測」證、「入境檢疫檢驗」證，申請手續繁複又耗時。但自從大陸海關嚴格實施檢疫，也成功攔截不少帶有新冠病毒的海鮮，非常時期也只能配合。