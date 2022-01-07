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石斑魚被陸禁銷是政治打壓？漁業署：不臆測、用科學釐清

▲▼石斑魚。（圖／農委會提供）

▲台兩家石斑魚活體輸出到對岸對禁止，農委會指用科學數據來釐清。（圖／農委會提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣兩家養殖場出口到對岸的活體石斑魚，昨傳出因被檢驗出禁藥而遭剔除輸入許可，但兩家業者被喊冤，農委會今（7日）指出，目前得知，陸方僅針對這兩家，其他養殖場輸銷並沒受影響，農委會正在釐清相關環節，不排除混貨可能，相關檢驗預計在下週出爐，也不去臆測是否有涉及兩岸政治，希望用科學性數據，用務實性方法，一步一步把相關環節釐清，而台灣是產品輸出國，本來就應該為自己產品負責任。

大陸官媒《新華社》昨（7日）報導，大陸海關總署去年12月30日通報，從台灣兩間養殖場的活石斑魚體內驗出兩種禁用藥，已暫停進口兩間養殖場產品，但被點名的驗出禁藥的戴姓與王姓兩家養殖場，昨都出面喊冤沒出貨到大陸，也引發外界關心，是否因涉及兩岸政治，重演之前陸方打壓台灣釋迦等農產品事件。

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對此，漁業署長張致盛今天下午主持漁業嘉年華新春年節辦年貨記者會，會後接受媒體訪問時表示，目前資料得知，是王姓與戴姓養殖場被驗出有禁藥，陸方相關程序只針對這兩家養殖場，台灣共有427場可輸銷大陸，對整體外銷並沒有很大影響，而相關檢驗結果，預計下週就會出爐。

▼農委會漁業署長張致盛表示，不去臆測石斑魚事件是否有涉及兩岸政治，用科學釐清。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼農委會舉辦新春年節辦年貨網購活動。（圖／記者許敏溶攝）

至於被驗出禁藥的兩家養殖場出面喊冤沒出貨到大陸，張致盛表示，目前漁業署主要工作就是釐清相關環節，包括詢問相關業者，若兩家沒外銷大陸，魚貨到底從哪裡來，從時也透過管道跟大陸了解，驗出禁藥是在什麼地方，在海關入口或市場，還有到對方市場後的供貨狀況，希望把整個流程看一遍，中間也不排除有混貨情況，因為每一航次活魚搬運船達20噸，若同一個供貨點不到20噸，是可能混貨，這些都需要進一步釐清。

媒體詢問這次事件，是否為去年陸方打壓台灣農產品的翻版？張致盛強調，希望用科學性數據，用務實性方法，一步一步把相關環節釐清，不去臆測是否有涉及兩岸政治，畢竟台灣是產品輸出國，對於產品負責任本來就應該做的，而大家要面對問題，不管是台灣內銷的產品，或者外銷到其他國家，都必須為產品負責任，提供安全衛生產品，「這本來是我們該做的。」

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