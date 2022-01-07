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陸「精準打擊」台2家石斑魚違規　張競：這次綠營很難挑撥離間

▲▼2019年5月2日，海南瓊海，長坡鎮歐村村的養殖戶在捕撈石斑魚。（圖／CFP）

▲大陸對進口石斑魚需求量大，台灣也是貨源之一，圖為海南島本地捕撈石斑魚現場。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

去年大陸禁止鳳梨、釋迦輸入大陸，今年又有新的通報，禁止我特定養殖業者的石斑活魚出口到對岸。對於台灣農漁業產品又被點名，接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問中華戰略學會研究員張競分析，「冤有頭債有主，大陸官方這次公布名單只針對違規對象，屬於是精準打擊。」現在甚至傳出被點名台灣業者被盜用資料，顯示民進黨執政漏洞，這次很難再操作「反中」議題。

▲▼大陸禁台灣水產 。（圖／翻攝 大陸海關總署動植司）

▲大陸海關總署動植司發布禁台灣兩家石斑魚業者 。（圖／翻攝 大陸海關總署動植司）

大陸官媒《新華社》昨6日報導，大陸海關總署動植司、綜合司、監管司等單位，針對台灣出口至大陸地區活魚檢驗與檢疫發布警示通報，並且直接點名王志義和戴兆鐘養殖場，自2021年12月30日起，暫停受理其報關申請。

事件曝光後，被點名的兩名台灣養殖業者立刻澄清。戴兆鐘扯出台灣進口商和某報關員聯手，喊冤自己「資料被盜用」。另外，王志義聲稱「完全沒有使用禁藥」。這起羅生門案外案，讓外界看一頭霧水。

張競受訪時直言，「首先，如果假冒資料是真的，這起事件顯示民進黨執政有非常大的漏洞。」再者，去年鳳梨與釋迦被大陸海關禁止進口，台灣政府當時姿態強硬，刻意運作政治議題。這次台灣兩家業者石斑魚被禁，陸委會當晚採取低姿態回應，台灣官方也異常低調，甚至積極配合大陸官方開始進行調查處理。

台灣政府態度明顯有差，是因為綠營執政高層對應大陸基本立場有調整？張競指出，明顯看出大陸調整策略，過去打擊違法違規，難免傷及無辜的台灣農民與商家，讓綠營有見獵心喜機會，從中挑撥離間政治操作空間。

從遠東事件到兩家石斑魚台灣業者事件，張競近一步分析，「大陸對於台灣違法違規事件，採取『精準打擊』。這次是直接點名特定業者，冤有頭債有主只針對違規對象，沒有任何其他同行業者被冤枉拖累，很難讓綠營農政首長趁機大做文章。」

▲▼ 韓國冷凍業者被驗出新冠病毒 。（圖／翻攝 大陸海關總署）

 ▲韓國有四家獨立冷鏈業者被驗出新冠病毒 。（圖／翻攝 大陸海關總署）

另外，《東森新媒體ETtoday》記者注意到，同樣6日當天，韓國有4家獨立冷庫部分批次包裝樣本，也被大陸海關檢出新冠病毒核酸陽性。官網新發布通報指出，陸海關總署公告2020年第103號的規定，全國海關自即日起暫停接受4家韓國獨立冷庫（註冊編號分別為KP-032、KP-695、KP-151、KP-693）的產品進口申報1周。

大陸海關對於韓國業者也是採取「針對」違規部分業者，並非全盤點名。對此，長年大陸經營海鮮進出口生意的王姓台商接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問時表示，這次不管是對台灣或韓國，都是「針對」單一業者並非全面性警告。

王姓台商語重心長指出，政府打「反中牌」，沒有傷到大陸一直打到自己人。對於其他台灣石斑魚業者來說，這起事件多少有「殺雞儆猴」警示，兩岸關係無法改善情況下，未來做大陸生意只能更加小心審慎。
 

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