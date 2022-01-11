馬祖國際藝術島宣傳片曝光！　文總邀奧運拳擊女王陳念琴驚喜客串

▲馬祖國際藝術島宣傳影片，文化總會邀請「拳擊女王」陳念琴客串演出。（圖／文化總會提供）



記者陶本和／台北報導

馬祖國際藝術島活動將在春節後正式開幕，文化總會11日公布宣傳影片「讓時間說」，用150秒呈現馬祖自然及人文風情的精華，邀請民眾在2月12日至4月10日的展期間，登島品味「塵封已久的島嶼滋味」；特別的是，東京奧運挺進8強的「拳擊女王」陳念琴，是馬祖首位前進奧運的國手，這次也在文總力邀下客串演出。

首屆「馬祖國際藝術島」將於春節後登場，文化總會及連江縣政府將於明12日在台北舉辦倒數一個月的記者會，文總副會長鄭麗君、連江縣長劉增應將親自出席；記者會後也將舉行「文化論壇」，邀請基隆市長林右昌、新竹市長林智堅、連江縣長劉增應，交流並分享文化治理的施政經驗。

為了呈現馬祖之美，文化總會邀請導演柯景瀚操刀，親赴馬祖走訪列島，拍攝剪輯而成「讓時間說」宣傳影片，帶出馬祖醞釀的已久的美好，也呼應本屆活動「島嶼釀」的主題；而台灣第一位奧運女子拳擊參賽者、同時也是馬祖第一位前進奧運的選手陳念琴也現身，詮釋影片主角在馬祖邂逅的帶路人角色，成為另類的馬祖國際藝術島代言人。

▼馬祖國際藝術島宣傳影片，文化總會邀請「拳擊女王」陳念琴客串演出。（圖／文化總會提供）



至於「讓時間說」的宣傳影片，陳述「令人難忘的美好事物，都需要時間發酵，記住一個片刻─15秒，邂逅一段巧合─3小時，醞釀一壺老酒─20年，保存一片光景─忘了期限，那麼釀出一座禁得起時光考驗的島嶼，需要多久時間？答案不急著說，等一等，讓時間說。」

柯景瀚分享拍攝馬祖宣傳影片的心得時表示，馬祖是一個很有「電影感」的地方，島嶼本身給人的感受像電影一樣。短時間內給予一個濃縮、具體且巨大的感受；他也提到「時間感」，包括以大石砌成的古厝，或當地長輩口中的閩東語言，都讓人瞬間置身在未知的地方，被時間和歲月所包圍，時間變得具體，從而體會到「時間釀」之於馬祖，是多貼切的形容。

文總表示，首屆國際藝術島亮點展區，包括在軍事據點策展的南竿77據點《地下工事》與53據點《傾聽島嶼的聲音》，以藝術行動、飲食體驗促進島嶼交流對話的《迴島嶼吧》，由藝術家與四鄉五島學童攜手共創的在地作品《風塔》等作品，涵蓋藝術家創作、居民共創、動態展演、建築計畫、歷史空間轉譯、教育計畫等面向，用藝術手法呈現不同切面，將馬祖久經時光醞釀的深厚底蘊讓世人看見，邀請各界登島欣賞。

▼馬祖國際藝術島宣傳影片，文化總會邀請「拳擊女王」陳念琴客串演出。（圖／文化總會提供）

