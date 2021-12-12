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八三么軍中樂園解密！「侍應生」每天5次為限　故事曝光

馬祖實施戰地政務達36年，駐軍一度多達5萬人，如何避免軍民桃色糾紛、影響民心士氣，成為政府重要課題。（圖／報系資料照）

▲馬祖實施戰地政務達36年，駐軍一度多達5萬人，如何避免軍民桃色糾紛、影響民心士氣，成為政府重要課題。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

馬祖前議員葉世福利用戰地政務解除後，軍方還地於民的機會，瘋狂登記南竿鄉380筆土地遭移送法辦，成為當時轟動全馬祖的大代誌，不過究竟什麼是戰地政務則讓外界十分好奇。其實就是金馬前線從1956年到1992年間，實施長達36年的宵禁、燈火管制、軍事審判等軍事管制，而且沒有民選首長、也沒有議會，而戰地政務下最特殊的次文化就是「軍中樂園」。

軍中特約茶室，俗稱軍中樂園、831或八三么，政府在1950年代鑑於外島駐軍人數眾多，為了防止軍中桃色糾紛和降低性犯罪衍生軍紀問題，國防部總政治作戰部遂在金門、馬祖等地，成立了俗稱「831」、「軍中樂園」的特約茶室。一般認為，在當時的時空背景下，確實能達到安定外島軍情，也可避免當地婦女遭少數不良駐軍騷擾。

馬祖長期遭對岸砲擊，實施軍事管制期間，生活諸多不便，前線官兵的生理需求如果處理不慎，恐釀成嚴重的軍紀問題。（圖／報系資料照）

▲馬祖長期遭對岸砲擊，實施軍事管制期間，生活諸多不便，前線官兵的生理需求如果處理不慎，恐釀成嚴重的軍紀問題。（圖／CTWANT提供）

軍中樂園內從事性工作的女子稱為「侍應生」。這些侍應生來自台灣各地，有的清秀、有的大方、有的妖豔、有的人緣好，不一而足，她們來到砲聲隆隆的戰地服務並不是被「逼良為娼」，有人是在台灣涉及妨害風化被判刑後，以到戰地「服務」來爭取較好的假釋條件，因此通常都知道自己「為誰而戰」、「為何而戰」，金馬官兵則視她們為「同是天涯淪落人」，不少大陸來台的資深軍士官經常光顧，視為心靈慰藉，很多人微薄的薪餉都花在裡面了。

軍人光顧軍中樂園，除了要出示軍人補給證，還要如同到電影院般買票入場，樂園內規定不能夜宿、消費時間一次不得超過1小時。侍應生每月工作為20天，每天以5次為限，還有專屬軍醫定期檢查身體，避免感染性病或其他傳染病。

軍中樂園存在馬祖近40年，不少大陸來台的資深軍士官經常光顧，視為心靈慰藉，成為前線戰地的特殊文化。（圖／報系資料照）

▲軍中樂園存在馬祖近40年，不少大陸來台的資深軍士官經常光顧，視為心靈慰藉，成為前線戰地的特殊文化。（圖／CTWANT提供）

雖然軍中樂園規定未成年人不能當侍應生，不過1987年間還是發生了16歲少女在金門軍中樂園服務，97天竟內被迫接客3000多次的不法案例。

當時在金門經營特約茶室的游自樂，在吳姓管理者的介紹下，竟把16歲外甥女從台北市帶往金門接客。少女回台後，其父發現此事，氣得向警方報案，引發社會關注，最後法院判決游自樂有期徒刑10個月，軍方也因此事，決定逐漸關閉金馬地區的軍中樂園。

金門的軍中樂園在1990年結束營業，而馬祖梅石村及東引北竿的軍中樂園則廢止於1992年，從此，軍中樂園的特殊文化走入歷史，而戰地政務也幾乎同時畫下句點，成為當地耆老和曾在外島服役退伍軍人們，茶餘飯後的街談巷議。

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