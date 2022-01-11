領年終想買洗碗機！卻遭妻「1理由」拒絕...他怨：又不是妳在洗

▲原PO想買洗碗機，卻遭到老婆拒絕。（示意圖／記者李毓康攝）

記者謝欣辰／綜合報導

辛苦了一整年，若能領到年終，一定很想買點東西犒賞自己。有位網友就在《爆怨公社》表示，自己想要領到年終後，去買一台洗碗機，卻遭到老婆拒絕，他不禁抱怨「又不是妳在洗」。

原PO說道，自己本來開心跟老婆表示，如果年終獎金領到「想要買台洗碗機」，但老婆卻用「這樣會害孩子變成連洗碗都不會的廢物」為理由拒絕，原PO無奈，之前想買掃地機器人，也被相同的理由打槍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO不解，「那為什麼不乾脆衣服拿去河邊手洗？用大灶煮飯燒水洗澡，回歸原始生活算了」，相較於老婆的想法，原PO則認為，時代在變，「用方便的家電，來省下時間享受生活，不好嗎？」並在文末補充，「我們家的碗是小孩跟爸爸在洗的，我們家太座不洗碗，因為她負責煮飯」。

貼文一出，網友們持兩方意見，「學我什麼都讓機器執行吧，我只有一雙手，做不了那麼多事」，「重點是年終夠不夠用，如果買了機器不夠錢過年置辦或包紅包，太太應該不想花吧」，「太太說的沒錯，孩子有很多家事必須學習」，「洗碗機用的水很少，而且由於有熱水，所以他洗得更乾淨，你應該跟你老婆這樣說，這個都是有科學的驗證」，「我還是覺得自己動手做比較乾淨，其實就每個人觀念不同而已，也許太太覺得把這筆錢拿來做別的事，更好也不一定」。