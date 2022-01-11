老公嚴重妹控！她「被當空氣」...崩潰：到底誰是你老婆

▲原PO因為老公嚴重妹控，覺得遭到冷落。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

手足感情好是很正常的，但如果已經影響到另一半的觀感了呢？近日有位網友在《匿名公社》表示，自己老公是非常嚴重的妹控，一開始本來沒想太多，但長期被當空氣冷漠，讓原PO崩潰，「到底誰是你老婆？」

原PO解釋，自己認為老公很疼妹妹的原因是因為「年紀相差很多」，所以老公才會對妹妹百般呵護，一開始原PO本來沒有想太多，「但是，有時候真的好到讓我會吃醋」，原PO舉例，有時候妹妹想吃什麼，老公不管多遠都會馬上奉陪，但換作是原PO，只會換到老公一句「今天好累，下次再去」。

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原PO接著說道，老公跟妹妹無話不說，「連我跟你分享的秘密，你也是跟你妹妹說」甚至妹妹都比原PO這個當老婆的，都還清楚老公工作上的事，原PO不解，「但是只要我找你聊天，你不是看著手機，就是一點回應也沒有」更讓原PO心碎的是，老公不回應的原因竟是，「不知道該說什麼」。

就算老公陪原PO出去逛街約會，只要妹妹一通電話，老公的注意力就會放在妹妹交代要買的東西，完全不理原PO在旁邊說想吃什麼，「連我不開心放開你的手，你都沒發現」這些被老公冷落的情況讓原PO快受不了「到底我是你老婆，還是你妹是你老婆啊？」也不禁問道，「是我愛吃醋，還是我老公有問題？」

貼文一出，網友紛紛回應，「最起碼老公應該要一視同仁，這樣偏心誰不吃醋」，「如果妳ㄧ直往壞處想，生活應該不會比較開心喔」，「感覺有些over了 ！妹控成這樣...建議妳直接嗆明 你是要選你妹妹還是我妹妹」，也有網友提出疑惑，「你們交往的時候都沒發現這情況嗎？怎麼會結婚後才發現自己受不了？」引起討論。