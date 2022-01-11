國道「殺人飛輪」奪命！接小孩團聚遇劫　妻死夫重傷天倫夢碎

記者陳宏瑞／高雄報導

國道3號北上384.8公里燕巢系統，10日中午12點多發生一起嚴重事故，一輛南向的聯結車於行進中，輪胎突然脫落，車輪彈飛砸向北向車道，當場砸中一輛小貨車前擋玻璃，造成車上黃姓夫妻一死一重傷，夫妻兩人原本是要到台南接小孩回屏東團聚，沒想到卻遭遇橫禍，天人永隔。

警方表示，這起事故發生在10日中午12點50分，47歲洪姓男子駕駛聯結車運載回收物品，行經南向384.8公里處時，因左側車輪脫落，停在路肩並報警處理，警方到場處理時發現，輪胎已彈飛砸到北向的一輛小客貨車。

▲大貨車輪胎脫落砸毀小客貨車，造成1死1傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

重力加速度之下，整輛小貨車被狠狠重擊，前擋玻璃裂成蜘蛛網，車頭被砸出大洞，坐在副駕駛座的黃姓妻子（51歲）當場死亡，黃姓男駕駛（42歲）意識清醒，但頭部受有撕裂傷，送往義大醫院救治，經救治後沒有生命危險，事後也到國道五隊製作筆錄。

黃姓駕駛向警方表示，他和妻子當時開車要從屏東開往台南，要去接小孩回家團聚，但開到一半時見對面「飛」過來一個黑色的東西，他想閃已經來不及，「轟」的一聲就被砸中，他第一時間也失去意識，後來就被送到醫院，才知道太太已經遭遇橫禍，第一時間也不敢通知小孩子，只好請親友趕快去幫忙接人。

據了解，黃姓夫妻兩人在屏東從事園藝業，平常夫唱婦隨，太太都會陪著丈夫四處送貨，昨天兩人就是開著平常送貨用的客貨車要去台南接小孩回屏東。

警方調查，雙方駕駛未酒駕，由於還有相關事證及筆錄還沒完成，洪姓駕駛目前仍在國道五隊的刑事組接受偵訊，將在訊後依業務過失致死罪嫌移送。