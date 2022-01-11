　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國道「殺人飛輪」奪命！接小孩團聚遇劫　妻死夫重傷天倫夢碎

記者陳宏瑞／高雄報導

國道3號北上384.8公里燕巢系統，10日中午12點多發生一起嚴重事故，一輛南向的聯結車於行進中，輪胎突然脫落，車輪彈飛砸向北向車道，當場砸中一輛小貨車前擋玻璃，造成車上黃姓夫妻一死一重傷，夫妻兩人原本是要到台南接小孩回屏東團聚，沒想到卻遭遇橫禍，天人永隔。

警方表示，這起事故發生在10日中午12點50分，47歲洪姓男子駕駛聯結車運載回收物品，行經南向384.8公里處時，因左側車輪脫落，停在路肩並報警處理，警方到場處理時發現，輪胎已彈飛砸到北向的一輛小客貨車。

▲▼大貨車輪胎脫落砸毀自小客貨車，造成1死1傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲大貨車輪胎脫落砸毀小客貨車，造成1死1傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

重力加速度之下，整輛小貨車被狠狠重擊，前擋玻璃裂成蜘蛛網，車頭被砸出大洞，坐在副駕駛座的黃姓妻子（51歲）當場死亡，黃姓男駕駛（42歲）意識清醒，但頭部受有撕裂傷，送往義大醫院救治，經救治後沒有生命危險，事後也到國道五隊製作筆錄。

黃姓駕駛向警方表示，他和妻子當時開車要從屏東開往台南，要去接小孩回家團聚，但開到一半時見對面「飛」過來一個黑色的東西，他想閃已經來不及，「轟」的一聲就被砸中，他第一時間也失去意識，後來就被送到醫院，才知道太太已經遭遇橫禍，第一時間也不敢通知小孩子，只好請親友趕快去幫忙接人。

據了解，黃姓夫妻兩人在屏東從事園藝業，平常夫唱婦隨，太太都會陪著丈夫四處送貨，昨天兩人就是開著平常送貨用的客貨車要去台南接小孩回屏東。

警方調查，雙方駕駛未酒駕，由於還有相關事證及筆錄還沒完成，洪姓駕駛目前仍在國道五隊的刑事組接受偵訊，將在訊後依業務過失致死罪嫌移送。

►三峽大板根這樣玩最划算

ET快訊
快訊／又爆3歲童確診！桃市某國小即起停課14天
快訊／疫情燒進北市！　知名薑母鴨店急公告停業
快訊／北市聯醫中興院區爆醫護確診　柯文哲13:50親上火線回
北市聯醫中興院區爆護理師確診！　院方回應了
龐建國墜樓亡！她曝群組對話　有人勸：老師別想太多
快訊／連千毅GG了！　恐嚇網友再遭起訴
今天6個1　「111份衛生棉組合＋1年份」加碼送
快訊／又是美國航班！　長榮航空再傳空服員染疫
快訊／龐建國墜樓身亡！　臉書「最後貼文」曝光　
龐建國驚傳已罹癌　凌晨傳「12字訊息」學生嚇傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

辣妹藏套房「壞壞一次2500元」！老司機喜上門　看到「他」秒軟

屏東崁頂南二高平面道路2車相撞　白車側翻滑行再撞機車

國道「殺人飛輪」奪命！接小孩團聚遇劫　妻死夫重傷天倫夢碎

年輕人穿單薄衣物元旦衝武嶺　母急求救！警找到發抖失溫的他

現主時！罪加一等　才因組織犯罪判刑連千毅恐嚇網友再遭起訴

吳宗憲女SANDY接死亡恐嚇　涉案保全堅稱「她忘恩負義」

凌晨4點3度傳「不公不義台灣，我生不如死」！前立委龐建國墜樓亡

男大生信義區撿屍醉女帶進草叢性侵　還誣賴3友人把風！

國民黨前立委龐建國墜樓亡！「妻在家」接警通知才知死訊

批翁重鈞家族特權賣軍糧　立委蔡易餘兩度挨告「第二次免賠」

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

周興哲驚喜站台周予天..秒轉身：先走了　狠吐槽他露肌寫真「看了不舒服」XD

看好淡水發展！香蕉購入第2間房　留在家鄉繼續打拚：為未來增值

只用單手！日本爸連續舉兒3年 13KG超穩舉起：想記錄孩子成長

男大生忘我聊天突被「老鼠襲擊」　嚇得狂飆髒話、直奔對面躲避XD

辣妹藏套房「壞壞一次2500元」！老司機喜上門　看到「他」秒軟

屏東崁頂南二高平面道路2車相撞　白車側翻滑行再撞機車

國道「殺人飛輪」奪命！接小孩團聚遇劫　妻死夫重傷天倫夢碎

年輕人穿單薄衣物元旦衝武嶺　母急求救！警找到發抖失溫的他

現主時！罪加一等　才因組織犯罪判刑連千毅恐嚇網友再遭起訴

吳宗憲女SANDY接死亡恐嚇　涉案保全堅稱「她忘恩負義」

凌晨4點3度傳「不公不義台灣，我生不如死」！前立委龐建國墜樓亡

男大生信義區撿屍醉女帶進草叢性侵　還誣賴3友人把風！

國民黨前立委龐建國墜樓亡！「妻在家」接警通知才知死訊

批翁重鈞家族特權賣軍糧　立委蔡易餘兩度挨告「第二次免賠」

球弟15.4秒神奇拋投準絕殺　黃蜂3天內2度擊退衛冕軍

張耿豪曾向味全探詢　重返悍將「放手一博」感謝球團

《單身地獄》選角秘辛曝光　PD保證沒劇本：出演者都諮詢過精神科

辣妹藏套房「壞壞一次2500元」！老司機喜上門　看到「他」秒軟

遠航為復照復航備妥新資金與召回員工　合庫抵押品拍賣四倍價賣出

歐洲理工名校將台灣劃入中國　外交部轟陸「別有居心」表達抗議

快訊／桃園3歲童確診　某國小和附屬幼兒園即起停課14天

64.8萬！HONDA「運動跑旅紅牌重機」上市　NT1100第2季到港交車

金正恩新年第2砲！北韓疑追加試射彈道飛彈　日相岸田下令3點應對

疫情燒進台北市！薑母鴨店「有確診者足跡」急公告停業

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

社會熱門新聞

即／國民黨前立委龐建國墜樓身亡

龐建國凌晨4點3度傳「不公不義台灣，我生不如死」

大學生出遊返家遭輾爆頭　同學嚇傻

不是你啦！員警喊「全部趴下」寵物萌狗跟毒蟲主人一起趴地

國民黨前立委墜樓亡！「妻在家」警通知才知死訊

驚悚畫面曝！高雄男高速轉彎自撞路樹　撞破車窗彈飛慘死

3女裸屍遭丟包北市鬧區　侯友宜直指凶手職業

獨／孕妻下身赤裸陳屍摩鐵　相驗結果出爐

現主時！連千毅恐嚇網友遭起訴

吳姍儒婚前驚爆收死亡威脅　男留言「我要殺了妳」

砂石車超載37.1噸拒檢　下場曝光

酒駕毀一家！阿嬤收「上千筆暖心捐款」又哭了

快訊／國一南下新竹出口火燒車！車流回堵12km

恐嚇吳姍儒「40歲男」臉書曝光　驚見2大天后在名單中

更多熱門

相關新聞

公公要她結紮！人夫1反應網炸鍋：快逃

公公要她結紮！人夫1反應網炸鍋：快逃

「我該怎麼辦？」一位人妻日前投稿《靠北婆婆2.0》，說公公一直要她「生完順便結紮」，求助先生卻被回「我結紮要錢，妳不用錢」，讓她很焦慮，擔心生產的時候，老公就會跟醫生要求順便「幫她」結紮。貼文一出，網友都超火大，「真是各種奇葩的婆家+沒用的老公欸」、「誰出嘴就叫他去綁。」

8旬翁「緊抱臥床妻」一同葬身火窟

8旬翁「緊抱臥床妻」一同葬身火窟

照顧公婆18年！她被夫提離婚　心碎：配不上

照顧公婆18年！她被夫提離婚　心碎：配不上

女子遭前夫砍殺！頭上貼權狀倒地慘死

女子遭前夫砍殺！頭上貼權狀倒地慘死

懷孕在家安胎　她遭夫嫌棄「胖到像豬」

懷孕在家安胎　她遭夫嫌棄「胖到像豬」

關鍵字：

夫妻接小孩遇橫禍天人永隔

讀者迴響

熱門新聞

確診者一家3天2夜高雄行！萬豪酒店回應了

即／確診者跨年3天遊高雄！4處足跡曝光

過年前「最後天赦日」！111/1/11磁場超強　專家曝轉運8吉時

快訊／疫情燒去高雄了！桃園確診者「入住飯店」

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

張庭林瑞陽玩完了！陸官方震怒「出動400官員查辦」

即／國民黨前立委龐建國墜樓身亡

快訊／龐建國墜樓身亡！臉書「最後貼文」曝光

《木曜》跨年出包再爆內幕！

他不姓楊！但一報名大家都叫「楊先生」　取貨單秒懂原因

龐建國凌晨4點3度傳「不公不義台灣，我生不如死」

《華燈》花子坐牢全為他！

大學生出遊返家遭輾爆頭　同學嚇傻

蕾菈寫真集攝影師「打疫苗猝死」　接噩耗悲痛發文

更多

最夯影音

更多
隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧
楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面