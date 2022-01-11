公公要她結紮　豬隊友「自私1反應」炸鍋了：這男人還能要？

▲先生也傾向讓原PO去結紮。（示意圖，非當事人／記者黃克翔攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我該怎麼辦？」一位人妻日前投稿《靠北婆婆2.0》，說公公一直要她「生完順便結紮」，求助先生卻被回「我結紮要錢，妳不用錢」，讓她很焦慮，擔心生產的時候，老公就會跟醫生要求順便「幫她」結紮。貼文一出，網友都超火大，「真是各種奇葩的婆家+沒用的老公欸」、「誰出嘴就叫他去綁。」

這位人妻文中哀嚎，「為什麼結紮就一定要是女方？」原來是公公一直要她去結紮，聽到她回不想這樣做，還會用婆婆當例子想說服她，「我不想結紮，又拿我婆婆說『她生完第三個，就順便結紮了。』」

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女網友最近也一直求老公，說自己真的不想要，「老公就一直說他結紮要錢、我不用錢，然後他結紮後又要休息，這樣少很多錢」，眼見先生也不挺，原PO不禁擔憂，「我該怎麼辦？很怕在生產的時候，老公跟醫生說要順便結紮，整個很焦慮。」

▲不想結紮但一直被強迫，讓人妻感到很焦慮。（示意圖／Pixabay）

貼文一出，公公和先生的行為讓網友都炸鍋，「男生結紮最方便，休息半天就能走路了，騙別人沒結紮過喔！女生的結紮過程才麻煩，又貴又要復原天數」、「甘公公屁事，管這個不會太私事嗎」、「拎北結紮後都沒有休息！不敢就不敢啦！操俗辣」、「這一家子真的很有事。」

超多人則是勸原PO快逃，「自私的男人，自己不結紮，反而要妳結紮，這男人還能要嗎？至於那位老番顛，也不用理會他」、「懷孕難受的是女生，生小孩很痛的也是女生，結紮還要女生，到底是不是男人啊？這種擔當都沒有」、「真正愛老婆的男人，是不會要自己老婆結紮的！」

話題也釣出過來人，「我婆婆當時也是叫我生老三的時候順便結紮，我淡淡的說了一句，『他結紮，就不用擔心有私生子在外面』」、「我生4寶時，婆婆也叫我結紮。還好老公很Man，直接說他已經結紮了，婆婆完全傻眼。」還有網友提醒，「沒妳同意，醫師不能幫妳做結紮手術喔！（保險起見，跟醫生提一下妳個人意願更好）。」