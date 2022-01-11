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快訊／柯文哲鬆口北市「不可能零確診」　遲早有零星感染

記者蘇晏男／台北報導

台北市立聯合醫院中興院區今（11日）傳出有醫護確診，確診者是五樓專責病房護理師，疑似遭收治確診者感染。對此，台北市副市長黃珊珊指出，今北市新增3例，兩位護理師、一位護理師男友；對於是否擔心病毒進到社區？台北市長柯文哲則指，全球一天200多萬人確診，入境又那麼多，遲早有零星感染，但重點是不要爆發就行，追求零確診成本太高。

針對北市今日疫情，柯文哲偕同黃珊珊於下午1時50分召開記者會說明。黃珊珊指出，今天北市三個本土確診，分別是市聯合醫院中興院區護理師（案17570），她1月7日定期篩檢是陰性，但1月9日覺得喉嚨癢，隔天篩檢確診，Ct值13；與案17570同病房但照顧不同病人的護理師（案17571），因為案17570被匡列而採檢確診，Ct值15。另外，案17570的密切接觸者，也就是她的男友同樣被匡列後採檢確診，Ct值29。

黃珊珊表示，三位確診者家人跟相關同仁、宿舍，及接觸的人都在採檢中，目前為止居家隔離25人、擴大採檢88人，含宿舍內同仁，結果是86人陰性，另2位外縣市民眾正在安排中採檢中；另外病房昨已做環境採檢，都是陰性，現在同病房是只出不進，減少病房壓力。

黃珊珊說，案17571有兩位子女在學校上課，她有三位住家人，也就是先生及兩位小孩子目前都陰性，但是小孩班級仍預防性停課兩天，班級老師、學生今全員採檢，50個學生、2導師、5科任老師，看結果再決定要不要復課；而小孩補習班也停課2天，鼓勵採檢停課人數友43人，老師、櫃台人員加3位。

黃珊珊也指，案17570確診男友的職場正做調查中，員工也採檢中，只要有接觸就會擴大匡列。

對於是否擔心病毒進入北市？柯文哲回應，全球一天200多萬人新增案例，且最近入境確診者那麼多，遲早有零星感染，重點是不要爆發就行，追求零確診成本太高，所以策略是，有發現確診者就匡列，只要確保匡列以外的可能感染力小於1個，就可以確保不會擴散，用這種戰術壓下來，要求零確診不切實際，只能要求不讓疫情爆發就好。

針對長程航班若來自高風險國家，入境落地採檢的方式可以嗎？柯文哲認為，當場PCR馬上有結果不容易，每個人搭飛機入境，在航廈等兩鐘頭，也要有地方擺這些人；所以先從長航班處裡在決定，看效果怎樣再決定。目前入境確診約68％在機場篩檢就抓到，所以目前方法可以抓到三分吃二，如果要求機場每例都做，成本就太高，設備都是問題，所以先去掉三分吃二，且戰且走是個戰術。

▼柯文哲。（資料照／記者袁茵攝）

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