記者邱晟軒／綜合報導

桃園機場群聚案持續延燒！中央流行疫情指揮中心今（11日）公布新增12例確診、58例境外，其中新增個案還包括北市聯醫中興院區醫護，疫情正式燒進台北市。消息曝光後，立刻引起許多網友喊話「還不升三級？」、「傳播好快，鎖境外有這麼難嗎？」

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增70例COVID-19確定病例，分別為12例本土個案及58例境外移入；另確診個案中無新增死亡。指揮中心表示，今日新增本土個案為6例男性、6例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。

另外，台北市立聯合醫院中興院區也傳出醫護確診，台北市副市長黃珊珊稍早前出面證實，北市新增3例，包括北市連醫中興院區兩位護理師、一位護理師男友，值得注意的是，中興醫院護理師1月10日採檢陽性，Ct值僅13。

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▲桃園機場大清消。（圖／記者邱顯燁攝）

消息傳到批踢踢八卦板後，有網友就以「拜託…升三級吧」為題發文表示，「確診者越來越多，足跡越來越廣，遍及南北，拜託趕快升三級吧！禁止內用，強制戴口罩」。

更有許多網友對於今日一口氣爆增12例確診感到擔憂，紛紛回應，「還不升三級？要等醫療崩潰喔？」、「還不三級嗎？怕爆！」、「拒收毒海龜啦，到底要不要鎖國」、「爆掉就遲早的事，想都不用想」、「丸子，破口要出來了」、「天啊！過年要去北部耶」、「春節直接升三級？年假放到爽？」、「還不三級？」、「傳播好快，鎖境外有這麼難嗎？」

▼桃機群聚持續燒！引發網友狂喊快升三級防疫警戒。（圖／翻攝PTT）