今爆12例本土！照服員兒「安親班同學媽媽也染疫」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

桃園染疫風波擴大，中央流行疫情指揮中心今公布新增12例本土個案，其中案17472照服員兒子「確診安親班同學（案17505）的媽媽」也確診，列案17573。

指揮中心表示，今新增本土個案為6例男性、6例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲；另外，今日新增境外移入個案為27例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(27例)、英國(4例)、印尼、菲律賓及澳大利亞(各3例)、阿拉伯聯合大公國、比利時及加拿大(各2例)、卡達、德國、柬埔寨、泰國、哥斯大黎加、中國、愛爾蘭、越南、西班牙及巴西(各1例)移入，另2例調查中，入境日介於去(2021)年12月9日至今(2022)年1月10日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據指揮中心統計，截至目前國內累計5,137,738例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,118,167例排除)，其中17,463例確診，分別為2,762例境外移入，14,647例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計114例移除為空號。

▲1/11本土病例。（圖／指揮中心提供）※點圖放大